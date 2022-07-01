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Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины Триллер о противостоянии молодых красоток и безжалостной акулы
триллер 2022, Австралия
5.0
Булки
Булки Комедия с Кристиной Асмус о невероятных приключениях на Шри-Ланке
комедия 2022, Россия
6.0
Месть Банши
Месть Банши Триллер с Антонио Бандерасом о профессиональном киллере
боевик, триллер 2022, США
3.0
Главная роль
Главная роль Комедия о ссоре знаменитых актеров с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус
комедия, драма 2021, Испания / Аргентина
5.0
Одна
Одна Остросюжетная драма, основанная на реальных событиях, о выживании в тайге
приключения, катастрофа 2022, Россия
8.0
Забытое чудо
Забытое чудо Мультфильм о приключениях школьников, попавших в далекое прошлое
анимация, семейный, приключения 2022, Россия
0.0
Побег из космоса
Побег из космоса Семейный мультфильм о борьбе с пришельцами
анимация, комедия, семейный 2022, Китай
7.0
Одержимая
Одержимая Остросюжетный эротический детектив о борьбе со страхами и фобиями
триллер 2021, Россия
0.0
Все фильмы в прокате
Премьеры
21 июля
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Пес-самурай и город кошек боевик, анимация, комедия
 
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье ужасы
28 июля
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола триллер
 
Нахимовцы
Нахимовцы семейный, комедия
11 августа
Дочь короля
Дочь короля приключения, фэнтези, боевик
Новости
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HBO Max выпустил тизер своих ближайших премьер, включая второй сезон «Белого лотоса»
Эллисон пытается сбежать от опостылевшей жизни в трейлере финального сезона «Кевин может пойти на***»
Эллисон пытается сбежать от опостылевшей жизни в трейлере финального сезона «Кевин может пойти на***»
Самый амбициозный проект Джордана Пила: в сети появились первые отзывы о фильме «Нет»
Самый амбициозный проект Джордана Пила: в сети появились первые отзывы о фильме «Нет»
Кинотеатры Москвы
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City Stars Звездный
ул. Молодежная, 2/1, ТРЦ «Звездный»
Coperto-Cinema
Чкаловская
Курская
Курская
DREAM
шоссе Энтузиастов, вл. 11, стр. 4
Drive-In кинотеатр под открытым небом
Дмитровская
Foster Cinema
Фрунзенская
Friends Hall NewTone
Арбатская
Александровский Сад
Боровицкая
Loft Cinema
Тургеневская
Чистые Пруды
Кузнецкий Мост
Magic Cinema
Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
Mori Cinema Пушкино
Пушкинский район, 17 км от МКАД, 33 км Ярославского шоссе участка федеральной трассы М-8 Москва-Холмогоры
Mori cinema
ул. Знаменская, 5, ТРЦ «Июнь»
Prada 3D
ул. Баженова, 2а
Prada 3D Балашиха
просп. Ленина, 25
Prime Cinema
ул. Каховка, 29А, Москва 
Pushka
Бабушкинская
Pushka Mitino
Митино
Pushka Братеево
Алма-Атинская
Silver Cinema Кварц
ул. Комсомольская, 24, ТРЦ «Кварц»
Silver cinema
пл. Ленина, 5
Silver cinema
Улица Дмитриевского
Sky
просп. Победы, 63а, ТЦ "Курс", 2 этаж
«Кинолюкс» в ТРК «Б-класс»
Московское ш., 55, ТРК "Б-класс"
Автокино «Ленинский»
Площадь Гагарина
Ленинский проспект
Автокинотеатр
Ново-Иерусалимская наб., 1
Автокинотеатр (Балашиха)
ш. Энтузиастов, 48
Автокинотеатр (Домодедово)
Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., 3а
Автокинотеатр (Одинцово)
Московская обл., г. Одинцово, 3-км Красногорского шоссе
Автокинотеатр (Пушкино)
33-й км Ярославского ш.
Автокинотеатр (Сергиев Посад)
Вифанская ул., владения 151
Автокинотеатр (Солнечногорск)
ул. Безверхова, 9А
Автокинотеатр Let Mi See
ЦСКА
Автокинотеатр «КАРО под звездами»: Черёмушки
ул. Вавилова, вл. 64/1, парковка Черёмушкинского рынка
Автокинотеатр «КАРО под звёздами: Vegas»
Мякинино
Автокинотеатр «Синема Парк Зеленопарк»
Ленинградское шоссе, 18-й км, ТЦ «Zеленопарк»
Алмаз
Шаболовская
Алмаз Синема Азовский
Севастопольская
Каховская
Алмаз Синема Алтуфьевский
Владыкино
Алмаз Синема Щелковский
Щелковское шоссе, 100, ТРЦ «Щелково»
Атлантис Кино
Анино
Аннино
Балтика
Сходненская
Березка
Новогиреево
Бульвар
Бульвар Дмитрия Донского
Улица Старокачаловская
Лесопарковая
Вики Синема
Октябрьский пр., 112, ТРЦ «Выходной»
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
Восьмерочка
микрорайон Кубинка-8, 25
Времена года
Филевский парк
Вымпел
СВАО, район Бабушкинский, ул. Коминтерна, д.8
ГЭС-2 Кино
Кропоткинская
Полянка
Боровицкая
Гагарин Синема
Советский просп., 2а, ТРЦ «Гагарин»
Галакс
Лихачевский просп., 64, ТЦ «Конфитюр»
Глаголево Парк
Московская обл., Наро-Фоминский р-н, дер. Мишуткино, ул. 1-я Парковая, 26 (29)
Гранд Синема
ул. Школьная, 1, ТРЦ «Спутник»
ДК «Рассвет»
Улица 1905 года
Краснопресненская
Баррикадная
Дворец культуры
г. Московский, мкрн 1., 49 
Динамит
Лермонтовский проспект
Косино
Документальная среда
Цветной бульвар
Пушкинская
Маяковская
Дом кино
Маяковская
Белорусская
Дом культуры
ул. Пионерская, 6а
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
Александровский Сад
Библиотека им. Ленина
Звезда
Курская
Курская
Чкаловская
Иллюзион
Таганская
Таганская
Искра
Тимирязевская
Искра
Советский проезд, 2
КАРО 4 Высота
Кузьминки
КАРО 4 Эльбрус
Кавказский бул., 17, Москва, Россия
КИНО ОККО Афимолл Сити
Деловой центр
Международная
Выставочная
КИНОград
Одинцовский р-он, пос. Лесной городок, ул. Школьная, д. 1, ТРК Город, 3 этаж
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
Каро 10 Реутов
Носовихинское шоссе, д. 45, ТРЦ «Реутов Парк», 4 этаж
Каро 10 София
Щелковская
Первомайская
Каро 10 Щука
Щукинская
Каро 11 Октябрь
Смоленская
Арбатская
Баррикадная
Каро 13 Кунцево
Кунцевская
Каро 3 Алтуфьево
Алтуфьевское шоссе, 70, корп.1, ТДЦ «Маркос Молл»
Каро 4 Ангара
Севастопольская
Каховская
Каро 4 Иридиум
Крюковская пл., д.1, ТРЦ «Иридиум»
Каро 4 Нева
Беломорская
Речной вокзал
Каро 4 Подольск
ул. Большая Серпуховская, 45, ТЦ «Капитолий Подольск»
Каро 4 на Шереметьевской
Марьина роща
Каро 5 Марс
Инженерная, 1, центр «Место встречи Марс»
Каро 5 Рассвет
Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
Каро 6 Будапешт
Лескова, 14
Каро 6 Севастопольский
Крымская
Верхние Котлы
Каро 7 Атриум
Курская
Курская
Чкаловская
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
Каро 8 Саларис
Саларьево
Каро 8 Теплый Стан
Теплый стан
Каро 8 Южное Бутово
Бульвар Адмирала Ушакова
Улица Скобелевская
Улица Горчакова
Каро 9 Vegas Каширский
24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
Каро Vegas 22
Мякинино
Каро ВДНХ
просп. Мира, 119, павильон 62
Каро Фили
Филевский парк
Багратионовская
Кино Окко Щелковский
Щелковская
КиноГалактика
ул. Говорова, 163, ТРЦ «Атлас»
Киноград
ТРЦ «Галерея 9-18», ул.Олимпийская, д.6, корп.1
Кинозал ГУМа
Площадь Революции
Театральная
Охотный Ряд
Кинозал Третьяковской галереи
Полянка
Третьяковская
Третьяковская
Киноквартал
Ясенево
Киноквартал на Варшавской
Варшавское шоссе, 87Б, ТЦ «Варшавский»
Киноклуб Эльдар
Ленинский просп., 105
Киномакс XL
Селигерская
Киномакс Водный
Водный стадион
Киномакс Жулебино
Жулебино
Киномакс Мозаика
Дубровка
Кожуховская
Автозаводская
Киномакс Пражская
Пражская
Киномакс Релакс
Красноармейское шоссе, 105
Киномакс Рига Молл
5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
Киномакс Солярис
Братиславская
Киномакс Титан
Каширское шоссе, 61Г, ТРЦ «Каширская Плаза»
Киномир
ул. Ленина, 12, центр досуга "Мир"
Киносфера IMAX
Правобережная, 1б, ТРЦ «Капитолий Ленинградский»
Кинофлакон IVI
Дмитровская
Киноформат
ш. Энтузиастов, 1б, «Светофор»
Киноцентр Госфильмофонда
Московская обл., г. Домодедово, мкрн Белые Столбы, просп. Госфильмофонда, 5
Клуб Игоря Бутмана на Таганке
Верхняя Радищевская улица, 21
Колибри
ул. Ленина, 8, ТРЦ «Серпантин»
Корстон
Борисовское ш., 1
Космик Ясенево
Ясенево
Космик в ТРЦ «Счастливая семья»
ул. Вознесенская, 32, ТРЦ «Счастливая семья»
Космик в ТЦ «Капитолий»
Новоугличское шоссе, 85, ТЦ «Капитолий»
Космос
ВДНХ
Костино (Королев)
г. Королев, ул. Дзержинского, 26
Кронверк Синема Вэйпарк
71 км МКАД, 16а, ТРК «Вэйпарк»
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
Зябликово
Домодедовская
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
Культурный Центр им. Любови Орловой
ул. Московская, 11
Лабиринт
Московская обл., дер. Жуковка, 57, ТРЦ «Лабиринт»
Летний кинотеатр «КАРО парк Садовники»
Каширская
Летний кинотеатр «Каро Эрмитаж»
Цветной бульвар
Пушкинская
Чеховская
Летний кинотеатр «Москино» в парке «Красная Пресня»
Выставочная
Летний кинотеатр Музеон
Полянка
Октябрьская
Парк Культуры
Летний кинотеатр в парке «Остров мечты»
Технопарк
Лорд
Раменки
Люксор Весна
84 км МКАД, пересечение с Алтуфьевским шоссе, ТРЦ «Весна Алтуфьево»
Люксор Гудзон
Каширское шоссе, владение 12, ТРЦ «Гудзон»
МУК "Дворец Культуры"
ул. Фрунзе, дом 28
Матрица
Каширское шоссе, 3а, ТРЦ «Торговый Квартал»
Матрица в ТРЦ «Карнавал»
ул. Московская, 96, ТРЦ «Карнавал»
Мир Искусства
Новослободская
Менделеевская
Маяковская
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
Мираж Синема в ТРК «MARi»
ул. Поречная, 10, ТРК «MARi»
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
просп. Мира, 211, корпус 2
Модерн
Бауманская
Молодежный
Текстильщики
Москва
Театральная
Охотный Ряд
Площадь Революции
Москино Сокольники
парк «Сокольники», Митьковский пр., 10
Москино Фили
Б.Филевская, 22, стр. 8, парк «Фили»
Музей кино
просп. Мира, 119, павильон № 36
Музей победы
Минская
Мультимедиа Арт-музей
Кропоткинская
Парк Культуры
Мягкий кинотеатр Отрада
Пятницкое шоссе, 7-й километр
Нивада
ул. Минская, 1Г, к2
Новая Третьяковка
Октябрьская
Парк Культуры
Полянка
Облака
Московский просп., 7а
Октябрь
Октябрьский пр-т, д.198
Олимпик Синема
Нижегородская
Параглаз
ЖК Бутово-Парк, 8, корп.1, пом. 13 к.1
Пионер
Студенческая
Выставочная
Деловой центр
Пионер летний
Крымский Вал, 9, Парк Горького
Планета
ул. Советская, д. 3
Победа
Крестьянская Застава
Пролетарская
Поле
Белорусская
Савеловская
Полет
Сходненская
Премьера
ул. Пионерская, дом 15, к.1
Пять звезд
пл. Ленина, 2а
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
Третьяковская
Третьяковская
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
Добрынинская
Серпуховская
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
Радуга Кино
Технопарк
Ракурс
Московская обл., дер. Новоглаголево
Релизпарк (Зеленоград)
Панфиловский просп., 6а, ТК «Панфиловский»
Родина
Семеновская
Электрозаводская
Романов Синема
Александровский Сад
Библиотека им. Ленина
Боровицкая
Россия
ул. Советская, 90
Салют
Академическая
Профсоюзная
Сатурн
Свиблово
Ботанический сад
Светофор
Побратимов, 7, ТРЦ «Светофор»
Сенеж
ул. Почтовая, 17/8
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Балтийская
Войковская
Синема Парк «Пятая Авеню»
Октябрьское поле
Синема Парк Бутово Молл
пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
Синема Парк Зеленопарк
18-й км от МКАД по Ленинградскому ш., ТРЦ «Зеленопарк»
Синема Парк Ривьера
ЗИЛ
Синема Парк Филион
Фили
Багратионовская
Синема Парк Химки
Ленинградское шоссе, 5 км., ТРЦ «Мега Химки»
Синема Парк в ТРК «Глобал Сити»
Южная
Синема Парк на Калужской
Калужская
Синема Сити
ул. Комсомольская, 26, ТРЦ «Ногинский»
Синема Стар Kvartal
Аминьевское шоссе, 6
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
Синема Стар МТК «ЕвроПарк»
Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
Синема Стар Реутов
2-ой км МКАД, внешняя сторона, ТРЦ «Шоколад», 4-ый этаж
Синема Стар Рио Румянцево
Саларьево
Синема Стар Рио на Академической
Крымская
Верхние Котлы
Синема Стар Рио на Дмитровке
Дмитровское шоссе, 163а, ТРЦ «Рио Дмитровка», 2 этаж
Синема Стар Рио на Ленинском проспекте
Ленинский просп., 109, ТРЦ «Рио Ленинский проспект»
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
Синема парк Белая Дача
14 км. МКАД, ТЦ «МЕГА Белая Дача»
Синема парк Теплый Стан
Калужское шоссе, 1, ТРЦ «Мега Теплый Стан», 41 км МКАД
Спутник
Лефортово
Третьяковская галерея
Третьяковская
Третьяковская
Полянка
Тула
ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
Факел
Авиамоторная
Формула Кино Европа
Киевская
Формула Кино Лефортово
шоссе Энтузиастов, 12/2, ТРЦ «Город»
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
Лубянка
Площадь Революции
Формула Кино Чертаново
Чертановская
Формула Кино на Кутузовском
Славянский бульвар
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
Хорошёвская
Формула кино Горизонт
Фрунзенская
Формула кино Ладога
Медведково
Формула кино на Мичуринском
Олимпийская деревня, Мичуринский просп., стр. 3, корп.1, ТРЦ «Фестиваль»
Формула кино на Можайке
53-й км МКАД, на пересечении Можайского шоссе и МКАД
Художественный
Арбатская
Александровский Сад
Боровицкая
Центр документального кино
Парк Культуры
Центральный Дом работников искусств - ЦДРИ
Кузнецкий Мост
Лубянка
Площадь Революции
Чайка
ул. Дружбы, 3
Час Кино Бибирево
87-й км МКАД, ТРЦ «Час Пик»
Час кино Свиблово
Свиблово
Щелково
 г. Щелково, Пролетарский просп., 10, ТРЦ «Щелково»
Юбилейный
ул. Советская, 14
Юность
Школьный проезд, 6
Юность
Октябрьское поле
Панфиловская
Зорге
Юность
ул. Тимирязева, 17
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