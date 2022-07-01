Открытое море: Монстр глубины Триллер о противостоянии молодых красоток и безжалостной акулы
триллер 2022, Австралия
5.0
Булки Комедия с Кристиной Асмус о невероятных приключениях на Шри-Ланке
комедия 2022, Россия
6.0
Месть Банши Триллер с Антонио Бандерасом о профессиональном киллере
боевик, триллер 2022, США
3.0
Главная роль Комедия о ссоре знаменитых актеров с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус
комедия, драма 2021, Испания / Аргентина
5.0
Одна Остросюжетная драма, основанная на реальных событиях, о выживании в тайге
приключения, катастрофа 2022, Россия
8.0
Забытое чудо Мультфильм о приключениях школьников, попавших в далекое прошлое
анимация, семейный, приключения 2022, Россия
0.0
Побег из космоса Семейный мультфильм о борьбе с пришельцами
анимация, комедия, семейный 2022, Китай
7.0
Одержимая Остросюжетный эротический детектив о борьбе со страхами и фобиями
триллер 2021, Россия
0.0
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Mori Cinema Пушкино
Пушкинский район, 17 км от МКАД, 33 км Ярославского шоссе участка федеральной трассы М-8 Москва-Холмогоры
Киноцентр Госфильмофонда
Московская обл., г. Домодедово, мкрн Белые Столбы, просп. Госфильмофонда, 5
Формула кино на Мичуринском
Олимпийская деревня, Мичуринский просп., стр. 3, корп.1, ТРЦ «Фестиваль»
Разыгрываем приз к фильму «Открытое море: Монстр глубины» Не пропустите в кино триллер о безжалостном морском монстре!
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