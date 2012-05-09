Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма 25-ый рейх
Постер фильма 25-ый рейх
Рейтинги
3.3 Рейтинг IMDb: 3.3
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы 25-ый рейх

25-ый рейх

25th Reich 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В 1943 году пять американских солдат были рекрутированы для секретной миссии — переместиться в будущее и спасти вселенную от 25-го Рейха!
25-ый рейх - трейлер
25-ый рейх  трейлер
Страна Австралия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 9 мая 2012
Дата выхода
9 мая 2012 Австралия
16 июля 2012 Великобритания
Производство Revolution Pictures, KikGroup, Acme Film Company
Другие названия
The 25th Reich, 25-ый рейх, A 25. birodalom, To 25o Reich, Το 25ο Ράιχ, アイアン・ウォーズ
Режиссер
Стефен Амис
В ролях
Джим Нобелок
Серж Де Нардо
Анджело Саламанка
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на 25-ый рейх
Мост короля Людовика Святого 5.9
Мост короля Людовика Святого (2004)

Рейтинг фильма

3.3
Оцените 15 голосов
3.3 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Sargeant Carl Weaver Эта коробка была единственным, что удалось спасти. Это было сердце корабля — квантовый волновой генератор, который искривлял время и пространство, словно зеркало цирка Барнума и Бейли.
Corporal Haywood Updike И какова наша миссия, сэр?
Sargeant Carl Weaver Мы собираемся отправить эту гигантскую свечу обратно в 1943-й и воткнуть её Адольфу Гитлеру в задницу.
Трейлеры фильма Все трейлеры
25-ый рейх - трейлер
25-ый рейх Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Слушать
саундтрек фильма 25-ый рейх
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали
От создателей «Первого отдела» и «Шефа»: что известно о новом сериале о бойцах ФСБ – основан на реальных событиях
«Великолепный век» показал только 10% правды про жизнь в гареме: а самое важное утаили от зрителей
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше