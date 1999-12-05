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Духи Рождества
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A Christmas Carol

Духи Рождества, 1999

1999 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Похоронив своего давнего друга и партнера по бизнесу, Эбенезер Скрудж, и так не отличавшийся особой душевной добротой, впал в уныние и возненавидел весь окружающий мир.

Особенно достается его верному и безответному помощнику Бобу Крэтчиту. Но когда в рождественскую ночь Скруджу являются духи Рождества, они открывают ему глаза на его прошлое, настоящее и будущее. Скрудж понимает, что в погоне за богатством лишился самого главного: счастья любить и быть любимым.

Умоляя духов дать ему второй шанс, Скрудж обещает изменить образ жизни и навсегда «впустить Рождество к себе в сердце»…

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 5 декабря 1999
Возраст 0+
Режиссер
Дэвид Хью Джонс
В ролях
Патрик Стюарт
Патрик Стюарт
Ричард Э. Грант
Ричард Э. Грант
Джоэл Грей
Иэн МакНис
Иэн МакНис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Духи Рождества 2 постера
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7 декабря 2021 17:00
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