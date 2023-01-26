Гарольд живет в нарисованном мире книги, где умеет создавать целые миры и воплощать в жизнь все, что угодно, с помощью волшебного фиолетового мелка. Гарольд взрослеет и однажды решает нарисовать себе дверь в реальный мир. Так он покидает книжный 2D-мир и перемещается в реальность. Гарольд хочет узнать больше о незнакомом для него мире, завести новых друзей и научиться чему-то новому. И в этом увлекательном путешествии ему снова поможет волшебный мелок.
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