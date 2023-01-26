Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Код сна» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Гарольд и волшебный мелок
6.3
Гарольд и волшебный мелок - Трейлер
Киноафиша Фильмы Гарольд и волшебный мелок
6.3

Гарольд и волшебный мелок

, 2023
Harold and the Purple Crayon
США / анимация, фэнтези / 18+
Приключения книжного героя в реальном мире
Трейлеры
Постер мультфильма Гарольд и волшебный мелок
6.3
Гарольд и волшебный мелок - Трейлер
Гарольд и волшебный мелок  Трейлер

О фильме

Гарольд живет в нарисованном мире книги, где умеет создавать целые миры и воплощать в жизнь все, что угодно, с помощью волшебного фиолетового мелка. Гарольд взрослеет и однажды решает нарисовать себе дверь в реальный мир. Так он покидает книжный 2D-мир и перемещается в реальность. Гарольд хочет узнать больше о незнакомом для него мире, завести новых друзей и научиться чему-то новому. И в этом увлекательном путешествии ему снова поможет волшебный мелок.

 

В ролях

Закари Ливай
Закари Ливай
Harold
Зои Дешанель
Зои Дешанель
Terry
Лил Рел Ховери
Лил Рел Ховери
Moose
Таня Рейнольдс
Таня Рейнольдс
Porcupine
Камилла Гуати
Junior Detective Silva
Benjamin Bottani
Mel
Джемейн Клемент
Джемейн Клемент
Gary
Альфред Молина
Альфред Молина
Narrator
Пит Гарднер
Detective Love
Рави Патель
Рави Патель
Prasad
Режиссер Карлос Салдана
Сценарист David Guion, Michael Handelman, Crockett Johnson
Композитор Batu Sener
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 1 августа 2024
Премьера в мире 26 января 2023
Дата выхода
10 августа 2024 Россия
12 сентября 2024 Австралия PG
2 августа 2024 Азербайджан
1 августа 2024 Американские Виргинские острова PG
2 августа 2024 Американское Самоа
1 августа 2024 Аргентина ATP
2 августа 2024 Болгария
26 января 2023 Бразилия
2 августа 2024 Великобритания U
2 августа 2024 Вьетнам
23 февраля 2023 Германия
1 августа 2024 Грузия PG
11 июля 2024 Израиль
23 августа 2024 Индонезия
2 августа 2024 Ирландия G
27 января 2023 Испания
12 сентября 2024 Италия
1 августа 2024 Казахстан 12+
1 августа 2024 Катар
2 августа 2024 Кыргызстан
2 августа 2024 Литва
1 августа 2024 Мексика A
2 августа 2024 Молдавия
16 октября 2024 Нидерланды
26 сентября 2024 Новая Зеландия PG
1 августа 2024 ОАЭ 18TC
11 октября 2024 Польша
29 июня 2023 Пуэрто-Рико
2 августа 2024 Румыния o.A.
27 января 2023 США
8 августа 2024 Сингапур
1 августа 2024 Словакия 7
2 августа 2024 Таджикистан
2 августа 2024 Турция
2 августа 2024 Узбекистан
1 августа 2024 Украина
27 января 2023 Франция
29 июня 2023 Чехия
1 августа 2024 Чили TE
2 августа 2024 Эстония
2 августа 2024 ЮАР
MPAA PG
Бюджет $40 000 000
Сборы в мире $32 227 855
Производство Columbia Pictures, Davis Entertainment, TSG Entertainment
Другие названия
Harold and the Purple Crayon, Harold y su crayón mágico, Harold e o Lápis Mágico, Гарольд и волшебный мелок, 'Ipparon Ha'Kessem, Harald och den magiska kritan, Harald og den magiske blyant, Harold a kouzelná pastelka, Harold en het magische paarse krijtje, Harold és a varázsceruza, Harold et le Crayon Magique, Harold et le crayon violet, Harold i magiczna kredka, Harold ja võlukriit, Harold și creionul fermecat, Harold und die Zauberkreide, Harold và Cây Bút Phép Thuật, Harold ve Mor Tebeşir, Harold y el lápiz mágico, Haroldas ir magiškoji kreidelė, Het magische krijtje, Il magico mondo di Harold, Гарольд і магічний олівець, 蠟筆小哈, 阿羅有枝彩色筆, Harold és a lila varázskréta, Harold i ljubičasta bojica, 哈罗德和紫色蜡笔

Рейтинг мультфильма

6.3
Оцените 14 голосов
5.7 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Гарольд и волшебный мелок - Трейлер
Гарольд и волшебный мелок Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Narrator [его записка Гарольду] Дорогой Гарольд. Однажды тебе захочется узнать, зачем я тебя создал. Сначала ты был просто мальчиком с фиолетовым мелком и чистым листом. Я хотел показать людям, что с небольшим воображением можно сделать свою жизнь такой, какой хочешь. Я хотел, чтобы ты вдохновлял людей жить так же. В этом мире у нас есть ограниченное время, но мы оставляем след в жизнях тех, кого меняем, и я знаю, что ты, Гарольд, будешь продолжать вдохновлять наш мир, одного человека за раз. Потому что жизнь — это не то, что просто с тобой происходит. Это то, что ты создаёшь. Секрет в воображении.
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Гарольд и волшебный мелок

Фердинанд
Фердинанд анимация
2017, США
7.0
Ледниковый период 2: Глобальное потепление
Ледниковый период 2: Глобальное потепление комедия, семейный, анимация
2006, США
7.0
Ледниковый период
Ледниковый период комедия, приключения, анимация, семейный
2002, США
8.0
Ледниковый период 3: Эра динозавров
Ледниковый период 3: Эра динозавров приключения, анимация, семейный, комедия
2009, США
7.0
Роботы
Роботы комедия, фантастика, анимация
2005, США
6.0
Рио 2
Рио 2 семейный, комедия, приключения, анимация
2014, США
6.0
Рио
Рио комедия, семейный, анимация, приключения
2011, США
7.0
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Больше не выбрасываю кофейную гущу: сушу и прячу по банкам – жаль, не знала о таком раньше
Поджигаю лавровый лист в квартире каждый сентябрь и радуюсь: метод наших бабушек, который работает
Гречка обожает не соль, не масло, а эту специю: блюдо получается ароматное и рассыпчатое – вкуснее плова в 100 раз
Пересняли американский хит и выпустили на «России-1»: сериал с Машковым проиграл по всем фронтам — до рейтинга 8,1 не дотянул
«Лучший российский телесериал» повторил сюжет дорамы – и переплюнул оригинал: получилось «вкусное и умное кино» с оценкой 8.3
470 тысяч россиян посмотрели этот фильм с Устюговым и убедились – «пришел посветить лицом»: даже Митяй из «Сватов» не спас
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
Звезда «Трассы» станет императором в России XIX века — историческую новинку покажут на НТВ, но не сразу
Заварите крепкий чай и отменяйте дела: 5 шикарных британских ретро-сериалов с рейтингами до 8,2
Рейтинг ожидания 9,4 из 10: новый сериал НТВ уже называют одной из самых интригующих премьер 2026 года
Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше