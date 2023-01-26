Narrator [его записка Гарольду] Дорогой Гарольд. Однажды тебе захочется узнать, зачем я тебя создал. Сначала ты был просто мальчиком с фиолетовым мелком и чистым листом. Я хотел показать людям, что с небольшим воображением можно сделать свою жизнь такой, какой хочешь. Я хотел, чтобы ты вдохновлял людей жить так же. В этом мире у нас есть ограниченное время, но мы оставляем след в жизнях тех, кого меняем, и я знаю, что ты, Гарольд, будешь продолжать вдохновлять наш мир, одного человека за раз. Потому что жизнь — это не то, что просто с тобой происходит. Это то, что ты создаёшь. Секрет в воображении.