Наваждение Джули, 2020

Молодая провинциальная студентка медицинского колледжа Джули арендует комнату в особняке у пожилой экстравагантной дамы Элизабет. В свои 73 года Элизабет ходит с тростью, любит вечерние платья, стейки и пирог с почками, а ещё – всё ещё продолжает вести беседы с погибшим при загадочных обстоятельствах супругом. Несмотря на то, что её Виктор был похоронен 30 лет назад, Элизабет беседует с разложенными перед собой предметами из его гардероба. Поначалу Джули сочувствует домовладелице и удивляется её редкой преданностью, она даже приносит из колледжа учебный манекен, отдаленно напоминающий Виктора. Но постепенно мысль о всё ещё присутствующем в доме духе покойного начинает всерьёз её захватывать.