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Наваждение Джули Наваждение Джули
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Наваждение Джули, 2020

2020 / Франция
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14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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О фильме

Молодая провинциальная студентка медицинского колледжа Джули арендует комнату в особняке у пожилой экстравагантной дамы Элизабет. В свои 73 года Элизабет ходит с тростью, любит вечерние платья, стейки и пирог с почками, а ещё – всё ещё продолжает вести беседы с погибшим при загадочных обстоятельствах супругом. Несмотря на то, что её Виктор был похоронен 30 лет назад, Элизабет беседует с разложенными перед собой предметами из его гардероба. Поначалу Джули сочувствует домовладелице и удивляется её редкой преданностью, она даже приносит из колледжа учебный манекен, отдаленно напоминающий Виктора. Но постепенно мысль о всё ещё присутствующем в доме духе покойного начинает всерьёз её захватывать.

6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 18 октября 2021
Премьера в мире 2 сентября 2020
Возраст 16+
В ролях
Алис Исааз
Жаклин Биссет
Жаклин Биссет
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Наваждение Джули 3 постера
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Наваждение Джули
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