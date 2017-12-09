Судьба: История Камакуры, 2017

Провинциальный городок Камакура — старая столица Японии, где по сей день живы традиции и легенды и мирно сосуществуют люди и бестелесные сущности, божества буддизма и синто, призраки и нечистая сила. Говорят, в местном управлении полиции все еще функционирует отдел по делам лесных духов, а всех диких енотовидных собак в обязательном порядке регистрируют целыми семьями (вдруг среди них есть оборотни тануки). Ещё в Камакуре всегда любили селиться писатели. Оказался среди них и детектив Иссики. C молодой женой Акико они расследуют преступления и загадки, связанные с призраками, оборотнями и даже инопланетянами. Очередная великолепная фантазийная экранизация манги-бестселлера Рёхэй Сайган от Такаси Ямадзаки (этот тандем писателя и режиссёра известен серией фильмов «Всегда: Закат на Третьей авеню»).