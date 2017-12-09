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Судьба: История Камакуры Судьба: История Камакуры
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Destiny: Kamakura monogatari

Судьба: История Камакуры, 2017

2017 / Япония
6.8 Оцените
13 голосов
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О фильме

Провинциальный городок Камакура — старая столица Японии, где по сей день живы традиции и легенды и мирно сосуществуют люди и бестелесные сущности, божества буддизма и синто, призраки и нечистая сила. Говорят, в местном управлении полиции все еще функционирует отдел по делам лесных духов, а всех диких енотовидных собак в обязательном порядке регистрируют целыми семьями (вдруг среди них есть оборотни тануки). Ещё в Камакуре всегда любили селиться писатели. Оказался среди них и детектив Иссики. C молодой женой Акико они расследуют преступления и загадки, связанные с призраками, оборотнями и даже инопланетянами. Очередная великолепная фантазийная экранизация манги-бестселлера Рёхэй Сайган от Такаси Ямадзаки (этот тандем писателя и режиссёра известен серией фильмов «Всегда: Закат на Третьей авеню»).

6.8 Оцените
13 голосов
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 20 ноября 2019
Премьера в мире 9 декабря 2017
Возраст 12+
Режиссер
Такаси Ямадзаки
В ролях
Масато Сакаи
Мицуки Такахата
Синъити Цуцуми
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Судьба: История Камакуры 2 постера
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