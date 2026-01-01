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6.6
Киноафиша Фильмы Соленый принц
6.6

Соленый принц

, 1982
Sol nad zlato
Чехословакия / семейный, фэнтези / 18+
6.6

О фильме

Когда король спросил у своей младшей дочери, как она любит его, то услышал в ответ: «Больше, чем соль». Молодую женщину изгнали из королевства за столь неожиданный ответ. Она познакомилась с добрым духом, который превратил всю соль королевства в блестящее, но совершенно бесполезное золото…

В ролях

Либуше Шафранкова
princezna Maruska
Габор Надь
Solný princ
Кароль Махата
král Pravoslav
Ладислав Худик
Král podzemí
Дитлинде Турбан
princezna Barbora
Lubomír Paulovic
princ Kazimír
Zuzana Kocúriková
princezna Vanda
Юрай Кукура
král Norbert
Дитер Кирхлехнер
Argonit
Йозеф Кронер
Sasek
Режиссер Мартин Голлы
Сценарист Божена Немцова, Мартин Голлы, Peter Kovacik
Композитор Карел Свобода
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехословакия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 26 февраля 1983
Дата выхода
26 февраля 1983 Словакия
1 августа 1983 Чехословакия
Производство Omnia Film München, Slovenská filmová tvorba Koliba (SFT)
Другие названия
Sol' nad zlato, Salt & Gold, A sóherceg, Der Salzprinz, El principe de sal, Il principe del sale, Kraljević od soli, Maruszka i książę, Salt Over Gold, Sókirályfi menyasszonya, Sól cenniejsza niż złoto, Soľ nad zlato, Sul nad zlato, Sůl nad zlato, Suolaprinssi, The Salt Prince, Невеста подземного принца, Солоний принц, Соль дороже злата

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 11 голосов
6.8 IMDb

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