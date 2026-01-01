Когда король спросил у своей младшей дочери, как она любит его, то услышал в ответ: «Больше, чем соль». Молодую женщину изгнали из королевства за столь неожиданный ответ. Она познакомилась с добрым духом, который превратил всю соль королевства в блестящее, но совершенно бесполезное золото…
ПроизводствоOmnia Film München, Slovenská filmová tvorba Koliba (SFT)
Другие названия
Sol' nad zlato, Salt & Gold, A sóherceg, Der Salzprinz, El principe de sal, Il principe del sale, Kraljević od soli, Maruszka i książę, Salt Over Gold, Sókirályfi menyasszonya, Sól cenniejsza niż złoto, Soľ nad zlato, Sul nad zlato, Sůl nad zlato, Suolaprinssi, The Salt Prince, Невеста подземного принца, Солоний принц, Соль дороже злата
Рейтинг фильма
6.6
Оцените11 голосов
6.8IMDb
Цитаты
Salt KingЛюди стремятся только к золоту, и теперь оно у них есть. Но настоящие дары Матери-Земли они не в силах признать!
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