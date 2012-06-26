Киноальманах состоит из 3-х новелл, объединенных мифом о Лилит, первой жене Адама, упоминаемой в древних преданиях Востока, в Талмуде, каббалистике Средневековья. Автор задумал фильм как эротическую притчу о вековечном противостоянии Человека и Матери-природы, ненасытной в своей жажде рождать и уничтожать. По легендам, Лилит была создана, как и Адам, из глины. В ссоре она покинула его, поэтому не запятнана первородным грехом и избежала проклятия. У нее нет души, она бессмертна. Она принимает любой облик, овладевает мужчинами против их воли и покидает, когда захочет, обрекая их на тоску и погибель. Что бы она ни делала, это не является ни Добром, ни Злом. Она — другого естества…