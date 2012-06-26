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Постер фильма Гольфстрим под айсбергом
Постер фильма Гольфстрим под айсбергом
Постер фильма Гольфстрим под айсбергом
Рейтинги
4.8 Рейтинг IMDb: 5.3
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3 постера
Киноафиша Фильмы Гольфстрим под айсбергом

Гольфстрим под айсбергом

Golfstrim pod aysbergom 18+
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Факты

О фильме

Лилит – первая жена Адама, созданная, как и первый мужчина, из глины. Согласно легенде, после ссоры она покинула Адама, поэтому избежала первородного греха и божьего проклятия. “Гольфстрим под айсбергом” – это киноальманах, состоящий из трех новелл, которые объединены мифом о Лилит, бессмертной и способной принимать любой облик женщине. Она овладевает мужчинами против их воли и сводит их с ума. 

  • Съемки фильма были начаты в 2001 году, но из-за проблем с финансированием работа над фильмом продлилась 12 лет. 
  • Съемки проходили на территории Латвии и Украины.
  • Премьера фильма состоялась на Московском международном кинофестивале в 2012 году. 
  • Фильм завоевал главную награду латвийского кинофестиваля “Большой Кристап”. 
  • Второй полнометражный художественный фильм режиссера-документалиста Евгения Пашкевича. Первый, картина “Дни человека”, был снят больше 20 лет назад. 
  • В 2012 году оскаровский комитет Латвии выдвинул фильм в качестве претендента на премию в категории “Лучший фильм на иностранном языке”. Режиссер Евгений Пашкевич на вопрос о том, как он оценивает шансы фильма получить “Оскар”, ответил: “Как нулевые. Я же не идиот”. 
  • В Латвии фильм прошел в прокате под названием “Silverscreen”. 

Киноальманах состоит из 3-х новелл, объединенных мифом о Лилит, первой жене Адама, упоминаемой в древних преданиях Востока, в Талмуде, каббалистике Средневековья. Автор задумал фильм как эротическую притчу о вековечном противостоянии Человека и Матери-природы, ненасытной в своей жажде рождать и уничтожать. По легендам, Лилит была создана, как и Адам, из глины. В ссоре она покинула его, поэтому не запятнана первородным грехом и избежала проклятия. У нее нет души, она бессмертна. Она принимает любой облик, овладевает мужчинами против их воли и покидает, когда захочет, обрекая их на тоску и погибель. Что бы она ни делала, это не является ни Добром, ни Злом. Она — другого естества…

Гольфстрим под айсбергом - трейлер
Гольфстрим под айсбергом  трейлер
Страна Россия / Латвия
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в мире 26 июня 2012
Дата выхода
26 июня 2012 Россия 16+
17 июля 2012 Казахстан
12 октября 2012 Латвия
2 декабря 2012 США
17 июля 2012 Украина
Бюджет €2 300 000
Производство Nida Filma, Хорошо продакшн, Latvijas Nacionalais Kino Centrs
Другие названия
Golfstrim pod aysbergom, Gulf Stream Under the Iceberg, Golfa straume zem ledus kalna, Golfo srovė po ledkalniu, Golfský Proud Pod Ledovou Horou, Lilith - Ewige Verführung, Temptress, Гольфстрим под айсбергом
Режиссер
Евгений Пашкевич
В ролях
Анна Азарова
Андрей Терентьев
Андрей Терентьев
Алла Юганова
Алла Юганова
Федор Черных
Данила Козловский
Данила Козловский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.8
Оцените 14 голосов
5.3 IMDb
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Гольфстрим под айсбергом - трейлер
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