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Принцесса-Ведьма Принцесса-Ведьма
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Die Hexenprinzessin

Принцесса-Ведьма, 2020

2020 / Германия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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О фильме

Фильм снят немецкой телекомпанией ZDF и входит в серию «Сказочные сокровища», выходящую с 2005 года. В основе фильма норвежская народная сказка «Простовласка». Амалиндис и Простовласка – две принцессах, совершенно непохожие друг на друга. В то время как младшая любит гулять по лесу, старшая сестра-близнец всегда выполняет желания своего отца, короля Годерика. Но тут неожиданно появляются три ведьмы и похищают Амалиндис. Простовласка и принц Танка вместе с охотником на ведьм Беро отправляются на поиски пропавшей принцессы.

5.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 12 декабря 2020
Возраст 12+
Режиссер
Те Хау Нго
В ролях
Шарлотте Краузе
Зои Пастель Хольтуизен
Джери Хофман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Принцесса-Ведьма 1 постер
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