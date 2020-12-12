Принцесса-Ведьма, 2020

Фильм снят немецкой телекомпанией ZDF и входит в серию «Сказочные сокровища», выходящую с 2005 года. В основе фильма норвежская народная сказка «Простовласка». Амалиндис и Простовласка – две принцессах, совершенно непохожие друг на друга. В то время как младшая любит гулять по лесу, старшая сестра-близнец всегда выполняет желания своего отца, короля Годерика. Но тут неожиданно появляются три ведьмы и похищают Амалиндис. Простовласка и принц Танка вместе с охотником на ведьм Беро отправляются на поиски пропавшей принцессы.