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Русский ковчег
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Русский ковчег, 2002

2002 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Человек — наш современник, неожиданно оказывается в Эрмитаже начала 1700 годов, не имея ни малейшего представления о том, как он туда попал. Осматривая залы, он встречает иностранца, в котором угадывает черты известного французского дипломата и путешественника XIX века. Эти двое путешествуют по времени сквозь 300 лет российской истории, произведения искусства и памятники культуры возвращают их во времена Российской империи. Два человека, странник и наш соотечественник, спорят о взаимосвязи России и Европы и становятся свидетелями многих исторических событий: Петр Первый устраивает разнос генералу, Екатерина Великая руководит репетицией пьесы, за обедом сидит последний император России вместе со своей семьей. Это путешествие — воспоминание о том великолепии далекого прошлого, по которому тоскуют те, кто никогда в нем не жил...

4.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 22 мая 2002
Премьера в мире 22 мая 2002
Возраст 0+
Режиссер
Александр Сокуров
Александр Сокуров
В ролях
Сергей Донцов
Леонид Мозговой
Леонид Мозговой
Анна Алексахина
Анна Алексахина
Наталья Никуленко
Сергей Перегудов
Сергей Перегудов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Русский ковчег 2 постера
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