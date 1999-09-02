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Быть Джоном Малковичем Быть Джоном Малковичем
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Being John Malkovich

Быть Джоном Малковичем, 1999

1999 / США
7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

В жизни кукольника Крейга Шварца наступает черная полоса - он теряет работу и ссорится с женой Лотти. Чтобы иметь хотя бы небольшой, но стабильный заработок, мужчина устраивается на работу в офис. Место, признаться, это довольно странное - оно располагается на 7 ½ этаже, и потолки там настолько низкие, что сотрудникам приходится ходить, согнувшись в три погибели. А еще за одним из офисных шкафов располагается таинственная дверца, в которую Крейг сразу же сунул свой любопытный нос. Выясняется, что ход ведет ни много ни мало в подсознание известного актера Джона Малковича. Герой быстро придумывает, как заработать на этом денег.

  • Имя персонажа Джона Кьюсака - Крейг Шварц - является отсылкой к именам двух театральных деятелей. Эдвард Гордон Крейг написал эссе “Актер и сверхмарионетка”, а Брюс Шварц - американский кукольник. 
  • Имя Джона Малковича в общей сложности звучит на протяжении фильма около 130 раз.
  • Джон Малкович не сразу дал согласие на участие в съемках. Актер и его агенты считали, что эта роль больше подойдет другому актеру. Поначалу Малкович хотел стать продюсером фильма, но затем все же решил исполнить главную роль.
  • По словам Джона Малковича, единственное, что объединяет Малковича реального и Малковича экранного - это гардероб.

В эту поразительную историю невозможно поверить. Но это так! Кукольник-неудачник, по имени Крэйг Шварц, устраивается на работу в странную и невероятно тесную контору. В своем кабинете новоиспеченный клерк Крэйг обнаруживает крошечную потайную дверцу. Удивлению Шварца не было границ, когда он обнаружил, что за дверцей скрыт вход... в мозг голливудской звезды Джона Малковича! И тогда предприимчивый кукловод решает организовать доходное предприятие по организации экскурсий в голову суперзвезды для всех желающих. Однако, весьма интересно, как к этому отнесется сам знаменитый обладатель сего эксклюзивного серого вещества?

7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1999
Премьера в России 2 сентября 1999
Премьера в мире 2 сентября 1999
Возраст 16+
Режиссер
Спайк Джонз
В ролях
Карлос Джэкотт
У. Эрл Браун
Камерон Диаз
Камерон Диаз
Грегори Спорледер
Бирн Пайвен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Быть Джоном Малковичем 4 постера
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29 сентября 2017 13:50
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