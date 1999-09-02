Быть Джоном Малковичем, 1999

В жизни кукольника Крейга Шварца наступает черная полоса - он теряет работу и ссорится с женой Лотти. Чтобы иметь хотя бы небольшой, но стабильный заработок, мужчина устраивается на работу в офис. Место, признаться, это довольно странное - оно располагается на 7 ½ этаже, и потолки там настолько низкие, что сотрудникам приходится ходить, согнувшись в три погибели. А еще за одним из офисных шкафов располагается таинственная дверца, в которую Крейг сразу же сунул свой любопытный нос. Выясняется, что ход ведет ни много ни мало в подсознание известного актера Джона Малковича. Герой быстро придумывает, как заработать на этом денег.