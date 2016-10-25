Доктор Стрэндж, 2016

Персонаж Тильды Суинтон в комиксах является мужчиной

Фильм «Доктор Стрэндж» разрабатывался ещё с 1986 года, то есть подготовка к этому проекту от стадии задумки до реализации заняла 30 лет

Морган Фримен, Кен Ватанабе и Билл Найи рассматривались на роль Старейшины. В результате роль досталась Тильде Суинтон

Гари Олдмэн и Мадс Миккельсен рассматривались на роль барона Мордо, однако её получил Чиветель Эджиофор. В мультфильме «Доктор Стрэндж и Тайна Ордена магов» этого персонажа также озвучил темнокожий актёр

Бюджет фильма составил 165 миллионов долларов

Бенедикт Камбербэтч в молодости провёл год в Индии, работая на добровольной основе. В фильме его герой Доктор Стрэндж проходит обучение в Азии. Именно этот опыт помог актёру во время подготовки к роли

Образ Доктора Стрэнджа был частично вдохновлён известным актёром Винсентом Прайсом. Второе имя Стивена Стрэнджа также Винсент

Существует также полнометражный мультфильм 2007 года «Доктор Стрэндж и Тайна Ордена магов», где барона Мордо озвучил темнокожий актёр Кевин Майкл Ричардсон. В фильме его играет Чиветел Эджиофор

Сцена, в которой Плащ Левитации утирает слезы Стрэнджа, была придумана на съемочной площадке. Такое решение предложил Бенедикт Камбербэтч.

Бенедикт Камбербэтч был главным претендентом на роль Доктора. Ради съемок ему пришлось прервать выступления в театре, где он исполнял роль Гамлета. Также Стрэнджа мог сыграть Хоакин Феникс, но после раздумий актер отказался от роли.

Однажды во время съемок Бенедикт Камбербэтч в костюме Стрэнджа зашел в книжный магазин и купил комикс «Доктор Стрэндж».

Скотт Дерриксон — большой поклонник Доктора Стрэнджа. Чтобы получить должность режиссера он за собственные деньги снял концептуальный ролик о своем видении проекта, который представил “Marvel”.

Чиветел Эджиофор имеет черный пояс по карате, поэтому в боевых сценах он обходился без дублера.

Создатели Стрэнджа Стэн Ли и Стив Дитко придумывали внешность персонажа ориентируясь на голливудского актера Винсента Прайса. Второе имя Стрэнджа — Винсент.

В начале фильма на общим плане Манхэттена можно заметить здание “Мстителей”, принадлежащее Тони Старку.

В одном из интервью Бенедикт Камбербэтч рассказывал, что больше всего ему нравится духовность Доктора Стрэнджа. По словам актера, он сам долгое время занимается медитациями, чтобы сохранять душевный покой, фокусироваться на наиболее важном и быть добрым и внимательным по отношению к другим.

Чтобы жесты Стрэнджа во время выполнения заклинаний выглядели более плавными, Бенедикт Камбербэтч взял несколько уроков у профессионального хореографа Джейфанка.

Дети Тильды Суинтон были членами съемочной группы фильма. Ее дочь работала в отделе костюмов, а сын конструировал планеты в художественном отделе.

Создатели не хотели, чтобы магия в фильме сводилась к уже сложившимся в кинематографе клише, вроде перестрелки молниями и тому подобным. Поэтому вся магия в картине связана лишь с перемещением в пространстве и времени.

Когда Доктор Стрэндж начинает экспериментировать с глазом Агамотто и временными заклинаниями в книге Калиостро, перед ним возникает яблоко. Этим символически подчеркивается запретность знаний.

Скотт Дерриксон признал, что хотел как можно подробно раскрыть логику и мотивацию антагониста Кецилия, поскольку обычно в фильмах кинематографической вселенной “Марвел” этому уделяют мало внимания. Создавая Кецилия он вдохновлялся персонажем Джона Доу из фильма “Семь”.

Роль Древней писалась специально для Тильды Суинтон. По мнению Дерриксона, она идеально подходит для такой мистической и таинственной роли.