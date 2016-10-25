Доктор Стрэндж, 2016

После долгих поисков актёров стало известно, что Верховного мага Земли в фильме «Доктор Стрэндж» сыграет Бенедикт Камбербэтч, который изначально и главным кандидатом на эту роль. Режиссёром стал Скотт Дерриксон, который до этого прославился, благодаря своим фильмам ужасов: «Шесть демонов Эмили Роуз», «Избави нас от лукавого» и «Синистер». Наставника Доктора Стрэнджа сыграла Тильда Суинтон («Хроники Нарнии», «Пляж», «Выживут только любовники»).Также в съёмках приняли участие: Рэйчел МакАдамс («В центре внимания», сериал «Настоящий детектив»), Мадс Миккельсен из сериала «Ганнибал» и Чиветель Эджиофор («12 лет рабства», «Марсианин»).
Стивен Стрэндж — гениальный нейрохирург, спасающий людей в самых безнадежных ситуациях. Но когда медицинская помощь потребовалась самому Стрэнджу, врачи оказались бессильны. Пережив страшную аварию, Стивен остается с искалеченными руками и это ставит крест на его жизни и карьере.
В попытках вернуть рукам былую ловкость, Стрэндж отправляется в Тибет, где в месте под названием Камар-Тадж он обнаруживает древний орден магов. Стрэндж осознает, что маги действительно обладают невероятной силой и способностью манипулировать пространством и временем, на протяжении многих веков защищая планету от опасностей магического мира. Излечившись от травм, Стивен начинает постигать азы магии, становясь учеником Древней, верховного чародея ордена.
Во время обучения Стрэндж узнает о предательстве мастера Кецилия. Маг в прошлом, он разругался с Древней и покинул орден, сформировав фракцию зилотов — своих приспешников. Некоторое время назад Кецилий напал на библиотеку Древней и похитил страницу из книги Калиостро, а теперь планирует выпустить в мир людей Дормамму — зловещего повелителя Темного измерения, стремящегося уничтожить магическую защиту, а вместе с ней и саму планету.
Персонаж Тильды Суинтон в комиксах является мужчиной
Фильм «Доктор Стрэндж» разрабатывался ещё с 1986 года, то есть подготовка к этому проекту от стадии задумки до реализации заняла 30 лет
Морган Фримен, Кен Ватанабе и Билл Найи рассматривались на роль Старейшины. В результате роль досталась Тильде Суинтон
Гари Олдмэн и Мадс Миккельсен рассматривались на роль барона Мордо, однако её получил Чиветель Эджиофор. В мультфильме «Доктор Стрэндж и Тайна Ордена магов» этого персонажа также озвучил темнокожий актёр
Бюджет фильма составил 165 миллионов долларов
Бенедикт Камбербэтч в молодости провёл год в Индии, работая на добровольной основе. В фильме его герой Доктор Стрэндж проходит обучение в Азии. Именно этот опыт помог актёру во время подготовки к роли
Образ Доктора Стрэнджа был частично вдохновлён известным актёром Винсентом Прайсом. Второе имя Стивена Стрэнджа также Винсент
Существует также полнометражный мультфильм 2007 года «Доктор Стрэндж и Тайна Ордена магов», где барона Мордо озвучил темнокожий актёр Кевин Майкл Ричардсон. В фильме его играет Чиветел Эджиофор
Сцена, в которой Плащ Левитации утирает слезы Стрэнджа, была придумана на съемочной площадке. Такое решение предложил Бенедикт Камбербэтч.
Бенедикт Камбербэтч был главным претендентом на роль Доктора. Ради съемок ему пришлось прервать выступления в театре, где он исполнял роль Гамлета. Также Стрэнджа мог сыграть Хоакин Феникс, но после раздумий актер отказался от роли.
Однажды во время съемок Бенедикт Камбербэтч в костюме Стрэнджа зашел в книжный магазин и купил комикс «Доктор Стрэндж».
Скотт Дерриксон — большой поклонник Доктора Стрэнджа. Чтобы получить должность режиссера он за собственные деньги снял концептуальный ролик о своем видении проекта, который представил “Marvel”.
Чиветел Эджиофор имеет черный пояс по карате, поэтому в боевых сценах он обходился без дублера.
Создатели Стрэнджа Стэн Ли и Стив Дитко придумывали внешность персонажа ориентируясь на голливудского актера Винсента Прайса. Второе имя Стрэнджа — Винсент.
В начале фильма на общим плане Манхэттена можно заметить здание “Мстителей”, принадлежащее Тони Старку.
В одном из интервью Бенедикт Камбербэтч рассказывал, что больше всего ему нравится духовность Доктора Стрэнджа. По словам актера, он сам долгое время занимается медитациями, чтобы сохранять душевный покой, фокусироваться на наиболее важном и быть добрым и внимательным по отношению к другим.
Чтобы жесты Стрэнджа во время выполнения заклинаний выглядели более плавными, Бенедикт Камбербэтч взял несколько уроков у профессионального хореографа Джейфанка.
Дети Тильды Суинтон были членами съемочной группы фильма. Ее дочь работала в отделе костюмов, а сын конструировал планеты в художественном отделе.
Создатели не хотели, чтобы магия в фильме сводилась к уже сложившимся в кинематографе клише, вроде перестрелки молниями и тому подобным. Поэтому вся магия в картине связана лишь с перемещением в пространстве и времени.
Когда Доктор Стрэндж начинает экспериментировать с глазом Агамотто и временными заклинаниями в книге Калиостро, перед ним возникает яблоко. Этим символически подчеркивается запретность знаний.
Скотт Дерриксон признал, что хотел как можно подробно раскрыть логику и мотивацию антагониста Кецилия, поскольку обычно в фильмах кинематографической вселенной “Марвел” этому уделяют мало внимания. Создавая Кецилия он вдохновлялся персонажем Джона Доу из фильма “Семь”.
Роль Древней писалась специально для Тильды Суинтон. По мнению Дерриксона, она идеально подходит для такой мистической и таинственной роли.
Стефан Стрейндж был искусным хирургом, слишком влюбленным в свою работу и бесконечно уверенным в себе. Страшная автокатастрофа лишила руки доктора былой чувствительности. Потеряв смысл жизни, герой отправился на поиски средства исцеления тела и души и, спустя многие годы, стал одним из могущественных магов Земли.