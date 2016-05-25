Алиса в Зазеркалье, 2016

Новый взгляд на всеми известную сказку про девочку Алису предстал перед зрителями в 2010 году от культового кинематографиста Тима Бёртона. Сиквел планировался долгое время и, наконец, вы имеете возможность им насладиться. В этот раз, правда, Бёртон выступил лишь в качестве продюсера, а фильм снял Джеймс Бобин, за которым числятся две части «Маппетов», и который также снимет «Люди в чёрном 4». Главные роли по-прежнему исполняют Джонни Депп, Хелена Бонэм Картер, Миа Васиковска и Энн Хэттэуэй. Недавно почивший Алан Рикман успел подарить свой голос Гусенице, однако премьера всё равно трагичным уходом.
В прошлый раз Алиса вернулась в Страну чудес, позабыв о своих приключениях там, и ей пришлось разрушить ужасные козни Королевы Червей и вспомнить прошлое. Она завела много добрых друзей, самым запоминающимся из которых стал Безумный Шляпник. В основу новой части легла следующая книга о приключениях девочки «Алиса в Зазеркалье». Героине предстоит вступить в противостояние с самим временем и вновь спасти своих друзей. Но и старые враги не дремлют, приготовив для героини неприятные сюрпризы. Не пропустите это невероятное зрелище, которое яркими красками заполнит экран этой весной.
- Роль в фильме «Алиса в Зазеркалье» стала последней для Алана Рикмана. Как и в первой части он озвучил Синюю гусеницу;
- Энн Хэтэуэй, Саша Барон Коэн и Хелена Бонем Картер уже снимались вместе в мюзикле «Отверженные»;
- Музыку к фильму написал четырехкратный номинант премии «Оскар» Дэнни Элфман;
- Певица Pink записала саундтрек к фильму «Алиса в Зазеркалье», который называется Just Like Fire;
- Актеров Алана Рикмана, Хелену Бонем Картер, Риса Иванса и Тимоти Сполла объединяет совместная работа в кинофраншизе «Гарри Поттер»;
Захватывающее приключение, в основу которого лягут как любимые читателями всего мира классические произведения Льюиса Кэрролла, так и абсолютно новая история о путешествии главной героини. На этот раз Алисе предстоит отправиться в путешествие во времени, полное неожиданностей и ярких открытий, чтобы спасти своего друга, Безумного Шляпника.