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Алиса в Зазеркалье Алиса в Зазеркалье
Киноафиша Фильмы Алиса в Зазеркалье
Alice Through the Looking Glass

Алиса в Зазеркалье, 2016

2016 / США
8.0 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Новый взгляд на всеми известную сказку про девочку Алису предстал перед зрителями в 2010 году от культового кинематографиста Тима Бёртона. Сиквел планировался долгое время и, наконец, вы имеете возможность им насладиться. В этот раз, правда, Бёртон выступил лишь в качестве продюсера, а фильм снял Джеймс Бобин, за которым числятся две части «Маппетов», и который также снимет «Люди в чёрном 4». Главные роли по-прежнему исполняют Джонни Депп, Хелена Бонэм Картер, Миа Васиковска и Энн Хэттэуэй. Недавно почивший Алан Рикман успел подарить свой голос Гусенице, однако премьера всё равно трагичным уходом.

В прошлый раз Алиса вернулась в Страну чудес, позабыв о своих приключениях там, и ей пришлось разрушить ужасные козни Королевы Червей и вспомнить прошлое. Она завела много добрых друзей, самым запоминающимся из которых стал Безумный Шляпник. В основу новой части легла следующая книга о приключениях девочки «Алиса в Зазеркалье». Героине предстоит вступить в противостояние с самим временем и вновь спасти своих друзей. Но и старые враги не дремлют, приготовив для героини неприятные сюрпризы. Не пропустите это невероятное зрелище, которое яркими красками заполнит экран этой весной.

- Роль в фильме «Алиса в Зазеркалье» стала последней для Алана Рикмана. Как и в первой части он озвучил Синюю гусеницу;

- Энн Хэтэуэй, Саша Барон Коэн и Хелена Бонем Картер уже снимались вместе в мюзикле «Отверженные»;

- Музыку к фильму написал четырехкратный номинант премии «Оскар» Дэнни Элфман;

- Певица Pink записала саундтрек к фильму «Алиса в Зазеркалье», который называется Just Like Fire;

- Актеров Алана Рикмана, Хелену Бонем Картер, Риса Иванса и Тимоти Сполла объединяет совместная работа в кинофраншизе «Гарри Поттер»;

Захватывающее приключение, в основу которого лягут как любимые читателями всего мира классические произведения Льюиса Кэрролла, так и абсолютно новая история о путешествии главной героини. На этот раз Алисе предстоит отправиться в путешествие во времени, полное неожиданностей и ярких открытий, чтобы спасти своего друга, Безумного Шляпника.

8.0 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 26 мая 2016
Премьера в мире 25 мая 2016
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Джеймс Бобин
Джеймс Бобин
В ролях
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Миа Васиковска
Миа Васиковска
Джонни Депп
Джонни Депп
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Саша Барон Коэн
Саша Барон Коэн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Алиса в Зазеркалье 30 постеров
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