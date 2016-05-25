Алиса в Зазеркалье, 2016

Новый взгляд на всеми известную сказку про девочку Алису предстал перед зрителями в 2010 году от культового кинематографиста Тима Бёртона. Сиквел планировался долгое время и, наконец, вы имеете возможность им насладиться. В этот раз, правда, Бёртон выступил лишь в качестве продюсера, а фильм снял Джеймс Бобин, за которым числятся две части «Маппетов», и который также снимет «Люди в чёрном 4». Главные роли по-прежнему исполняют Джонни Депп, Хелена Бонэм Картер, Миа Васиковска и Энн Хэттэуэй. Недавно почивший Алан Рикман успел подарить свой голос Гусенице, однако премьера всё равно трагичным уходом.

В прошлый раз Алиса вернулась в Страну чудес, позабыв о своих приключениях там, и ей пришлось разрушить ужасные козни Королевы Червей и вспомнить прошлое. Она завела много добрых друзей, самым запоминающимся из которых стал Безумный Шляпник. В основу новой части легла следующая книга о приключениях девочки «Алиса в Зазеркалье». Героине предстоит вступить в противостояние с самим временем и вновь спасти своих друзей. Но и старые враги не дремлют, приготовив для героини неприятные сюрпризы. Не пропустите это невероятное зрелище, которое яркими красками заполнит экран этой весной.