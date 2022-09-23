Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Астрал. 13-й этаж
5.1
Астрал. 13-й этаж - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Астрал. 13-й этаж
5.1

Астрал. 13-й этаж

, 2022
Blood Flower
Малайзия / фэнтези, ужасы, детектив / 18+
Мистический детектив о юном экзорцисте
Трейлеры
Постер фильма Астрал. 13-й этаж
5.1
Астрал. 13-й этаж - Дублированный трейлер
Астрал. 13-й этаж  Дублированный трейлер

О фильме

Юного экзорциста Игбала мучают зловещие видения. Стараясь избавиться от кошмаров, он решает подавить свои сверхспособности. Однако, когда потусторонние силы переходят в наступление и начинают сеять хаос, Игбал вынужден вновь обратиться к своим силам, чтобы защитить семью и друзей.
 

В ролях

Идан Аедан
Iqbal
Бронт Паларэ
Бронт Паларэ
Norman
Надия Нисса
Dina
Набила Худа
Реми Исхак
Jamil
Arnie Shasha
Ah Boy
Аманда Ан
Anna
Pearlly Chua
Popo
Joey Daud
Uncle Rahim
Airil Azimi
Bob
Danish Hakeem
Ali
Режиссер Дэйн Сэд
Сценарист Дэйн Сэд, Nandita Solomon, Ben Omar
Композитор Bruno Brugnano
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Малайзия
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 8 сентября 2023
Премьера в мире 23 сентября 2022
Дата выхода
14 сентября 2023 Россия Кинологистика
14 сентября 2023 Азербайджан
14 сентября 2023 Болгария
14 сентября 2023 Казахстан 16+
15 мая 2023 Камбоджа
14 сентября 2023 Кыргызстан 16+
18 мая 2023 Лаос
9 февраля 2023 Малайзия
14 сентября 2023 Молдавия
9 февраля 2023 Сингапур NC16
14 сентября 2023 Таджикистан
14 сентября 2023 Узбекистан 18+
31 мая 2023 Филиппины R-16
Сборы в мире $400 002
Производство Apparat, D' Ayu Pictures, Skop Productions Sdn. Bhd.
Другие названия
Harum Malam, Blood Flower, Blood Flower - Die Austreibung, Krwawy kwiat, Астрал. 13-й этаж, Астрал. Наследие, 血を吸うスマトラオオコンニャク, 血忌, Blood Flower ຄຳສາບດອກໄມ້ຜີ, ຄຳສາບດອກໄມ້ຜີ

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 22 голоса
5.1 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3784 В жанре «фэнтези»  267 В жанре «ужасы»  468 В жанре «детектив»  80 В фильмах Малайзия  1 В фильмах 2022 года  194
Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Астрал. 13-й этаж - Дублированный трейлер
Астрал. 13-й этаж Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы зрителей о фильме Астрал. 13-й этаж

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
По трём отзывам зрители критикуют сюжет и сценарий: фильм вызывает отвращение, а не страх; не хватает проработки истории, что снижает интерес. Некоторые отмечают быстрый уход из зала и общую непривлекательность картины. Большинство комментариев негативны. Подойдёт скорее тем, кто не предъявляет высоких требований к сюжету и зрелищности и ищет краткую историю без сильных акцентов.
Саммари составлено ИИ на основе 7 отзывов.

Отзывы о фильме

gaparovzaman1234 20 сентября 2023, 17:31
Это отдельный фильм, он никак не связан с астралом который снят в сша
Андрей Минеев 18 сентября 2023, 09:54
Вообще не стоит идти, ни сюжета нечего нету в этом фильме он вызывает не страх а больше отвращение, мне жаль что авторы астрала так сильно скатились в низ
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Алмаз «Сердце Персии»
Алмаз «Сердце Персии»
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Мошенники
Мошенники
2026, Казахстан, драма
Увидел дешёвые баклажаны — беру сразу пять и фарширую как сумасшедший: за 40 минут готовлю ужин как в ресторане
Вареные яйца любят не майонез и не соль: всего одна добавка превратит скучный завтрак в шикарное блюдо
Пластиковый уголок в ванной — прошлый век: 4 современных способа — от дешёвых, но практичных до стильных и «вечных»
3 свежих детектива цепляют с первой минуты: в этом топе российский сериал оказался круче сканди-нуара от Netflix
Израильский хит пересняли в России, США и Корее, но лишь наш ремейк уделал оригинал: от триллера с Меньшиковым «сутки приходила в себя»
«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»
«Осень, осень, ну давай у теста спpосим»: вспомните 5 фильмов СССР по эмодзи
«Очень недооцененное аниме» Миядзаки вернется в кинотеатры России 24 сентября: «Хочется пересматривать снова»
«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике
Комедий в СССР сняли много, но угадать в тесте нужно лишь одну: присмотритесь к иностранной афише
«Отличная идея, ужасное исполнение»: sci-fi по Мартину получил жалкие 5.8 на IMDb – лучше пересмотреть «Игру престолов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше