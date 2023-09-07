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Скоро в прокате "Кукла. Реинкарнация зла"
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Астрал. 13-й этаж
Blood Flower
Астрал. 13-й этаж, 2022
2022 / Малайзия
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Жанр:
фэнтези
ужасы
детектив
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Продолжительность
1 час 42 минуты
Год выпуска
2022
Премьера в России
7 сентября 2023
Премьера в мире
7 сентября 2023
Прокатчик
Кинологистика
Режиссер
Дэйн Сэд
В ролях
Идан Аедан
Бронт Паларэ
Реми Исхак
Надия Нисса
Набила Худа
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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