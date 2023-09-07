Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Реинкарнация зла" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Астрал. 13-й этаж
Киноафиша Фильмы Астрал. 13-й этаж
Blood Flower

Астрал. 13-й этаж, 2022

2022 / Малайзия
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в России 7 сентября 2023
Премьера в мире 7 сентября 2023
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Дэйн Сэд
В ролях
Идан Аедан
Бронт Паларэ
Бронт Паларэ
Реми Исхак
Надия Нисса
Набила Худа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Астрал. 13-й этаж 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Чарли и фантастическая четверка
Чарли и фантастическая четверка
2023, Канада, приключения, анимация, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Заклятье. Незаконченная глава
Заклятье. Незаконченная глава
2022, Великобритания, триллер
Related video
В модели с огромными губами Маю Егорову из «Голос. Дети» не узнать: невероятное перевоплощение
Скрипач из «Кин-дза-дза!» пропал с экранов, но прославился: взгляните, кем он стал
За границей запретили «Эй, Арнольд!»: причина не укладывается в голове
Лицо ангела, сущность дьявола: как сейчас выглядит 88-летняя Фатеева, отказавшаяся от пластики (фото)
Американка спустила миллионы на пластику, а зря: превратилась в шарж
Россиянка наплевала на мнение близких и вышла замуж за африканского принца: ахнете, увидев их малышей
Ненависть фанатов «Клона» довела: Базилио изменился так, что не узнать
Дочь Куценко и Порошиной взяла от родителей лучшее: женихи в очередь выстраиваются за ней
Народ еще может увидеть Костомарова на соревнованиях, правда есть «но»
С Василием ничего общего: обомлеете, увидев мужа Надюхи из фильма «Любовь и голуби»
Личико престарелой Гюльчатай все еще прекрасно: годы не отняли самого главного (фото)
«Никакого прорыва»: Балуев сделал заявление, после которого от него многие отвернутся
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше