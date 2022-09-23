Астрал. 13-й этаж, 2022

Юного экзорциста Игбала мучают зловещие видения. Стараясь избавиться от кошмаров, он решает подавить свои сверхспособности. Однако, когда потусторонние силы переходят в наступление и начинают сеять хаос, Игбал вынужден вновь обратиться к своим силам, чтобы защитить семью и друзей.
|14 сентября 2023
|Россия
|Кинологистика
|14 сентября 2023
|Азербайджан
|14 сентября 2023
|Болгария
|14 сентября 2023
|Казахстан
|16+
|15 мая 2023
|Камбоджа
|14 сентября 2023
|Кыргызстан
|16+
|18 мая 2023
|Лаос
|9 февраля 2023
|Малайзия
|14 сентября 2023
|Молдавия
|9 февраля 2023
|Сингапур
|NC16
|14 сентября 2023
|Таджикистан
|14 сентября 2023
|Узбекистан
|18+
|31 мая 2023
|Филиппины
|R-16