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Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни
Киноафиша Фильмы Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни

Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни, 2015

2015 / Россия
4.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

В конце XVII века в Москве, в Сухаревой башне, под охраной чародея Якова Брюса находились врата в Волшебные Миры, таинственные измерения, являющиеся источником огромной магической силы. Чтобы завладеть ею, в Москву под видом ученого приезжает Магистр темной магии. Когда Брюс теряет свои волшебные силы, только его ученик Петя и дочь Марго могут остановить злого колдуна и спасти мир… 

  • Запись оркестровой музыки для саундтрека к мультфильму спонсировалась на краудфандинговой платформе «Планета». В знак благодарности создатели проекта провели в одном из московских книжных магазинов встречу с дарителями, в рамках которых им были подарены уникальные предметы со съемок.  
  • Выходу мультфильма предшествовал анимационный веб-сериал, состоящий из восьми серий, посвященных приключениям тех же героев. Сценарий нового фильма писал режиссер картины Сергей Серегин в соавторстве со сценаристом Андреем Жидковым. Поскольку герои сериала выросли, перед создателями стояла задача углубить их характеры и добавить в сюжет подростковые конфликты. 
  • Представленный в мультфильме Яков Брюс – реальное историческое лицо: он был ученым, инженером и политическим деятелем, одним из главных сподвижников царя Петра I на его пути реформации российской государственной системы. 

Знаменитый сподвижник Петра Великого, ученый и изобретатель, граф Яков Брюс – еще и колдун, и Чародей Равновесия.  Сухарева башня служит ему мастерской и лабораторией, и домом одновременно. В таинственной Сухаревой башне находятся Врата Волшебных Миров, которые охраняет Маг Равновесия.

Дочь Брюса Марго и его ученик Петя становятся участниками захватывающих событий. Героям предстоит отправиться в путешествие между мирами, где их ждут удивительные и зачастую опасные приключения. Преодолеть нелегкие испытания и великие опасности детям помогут магия и самое волшебное сокровище на свете —дружба. 

Выпутываться из сложных ситуаций, а иногда и попадать в них, ребятам помогает механическое разумное существо  по имени Кубик.

4.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 26 марта 2015
Премьера в мире 26 марта 2015
Возраст 6+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Сергей Серегин
В ролях
Прохор Чеховской
Прохор Чеховской
Ольга Шорохова
Ольга Шорохова
Диомид Виноградов
Диомид Виноградов
Александр Тараньжин
Вадим Демчог
Вадим Демчог
Все актеры и съемочная группа
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Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни
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коип 15 октября 2015, 22:27
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