Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни, 2015

Знаменитый сподвижник Петра Великого, ученый и изобретатель, граф Яков Брюс – еще и колдун, и Чародей Равновесия. Сухарева башня служит ему мастерской и лабораторией, и домом одновременно. В таинственной Сухаревой башне находятся Врата Волшебных Миров, которые охраняет Маг Равновесия.

Дочь Брюса Марго и его ученик Петя становятся участниками захватывающих событий. Героям предстоит отправиться в путешествие между мирами, где их ждут удивительные и зачастую опасные приключения. Преодолеть нелегкие испытания и великие опасности детям помогут магия и самое волшебное сокровище на свете —дружба.

Выпутываться из сложных ситуаций, а иногда и попадать в них, ребятам помогает механическое разумное существо по имени Кубик.