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Blade II

Блэйд 2, 2002

2002 / Германия / США
7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Получеловек-полувампир Эрик Брукс по кличке Блэйд продолжает свою борьбу против кровососущей нечисти, некогда погубившей его мать и едва не отнявшей у него единственного, кто ему до сих пор дорог, – наставника Абрахама Уистлера. Самое последнее, чего Блэйду хотелось бы, так это помогать своим заклятым врагам. Но именно это ему и предстоит сделать, ведь новый вид тварей, не боящихся серебра и не чтящих никакие законы полуночного мира, угрожает не только самим вампирам, но и человечеству.

  • Съемки картины проходили в Лондоне, Нью-Йорке, Праге и Торонто.
  • В ходе работы над фильмом Уэсли Снайпс угодил в больницу с многочисленными ожогами в результате работы с огнем и искусственной кожей, которая легко воспламенялась.
  • На роль Ниссы создатели рассматривали кандидатуры Азии Ардженто, Кристанны Локен, Елены Анайи, и Роны Митры.
  • Образ вампиров-жнецов был навеян польскими народными легендами о вампирах, имевших во рту жало для поглощения крови жертвы.
  • Одну из эпизодических ролей мог исполнить Майкл Джексон.
  • Сцена с Блейдом в кабинке стриптизерши напоминает аналогичный эпизод из картины “Ворон: Город ангелов”. Сценарий к обоим фильмам написал Дэвид С. Гойер.
  • Изначально планировалось, что у Номака будет брат-близнец Старилл, но в итоге от этой идеи отказались.

Мир вампиров в ужасе от появления новой расы супер-кровососов! Именно благодаря этому, легендарный Блэйд и его учитель Уистлер вынуждены объединиться со своими кровными врагами Кровавой Стаей, — элитным отрядом вампиров-воинов.

7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 9 мая 2002
Премьера в мире 21 марта 2002
Возраст 18+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Гильермо дель Торо
Гильермо дель Торо
В ролях
Уэсли Снайпс
Уэсли Снайпс
Крис Кристофферсон
Крис Кристофферсон
Рон Перлман
Рон Перлман
Леонор Варела
Леонор Варела
Норман Ридус
Норман Ридус
Все актеры и съемочная группа
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