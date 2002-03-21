Блэйд 2, 2002

Получеловек-полувампир Эрик Брукс по кличке Блэйд продолжает свою борьбу против кровососущей нечисти, некогда погубившей его мать и едва не отнявшей у него единственного, кто ему до сих пор дорог, – наставника Абрахама Уистлера. Самое последнее, чего Блэйду хотелось бы, так это помогать своим заклятым врагам. Но именно это ему и предстоит сделать, ведь новый вид тварей, не боящихся серебра и не чтящих никакие законы полуночного мира, угрожает не только самим вампирам, но и человечеству.