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Феи: Легенда о чудовище Феи: Легенда о чудовище
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Legend of the NeverBeast

Феи: Легенда о чудовище, 2014

2014 / США
8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фея Фауна любит всех животных в мире. Она считает, что нельзя судить по созданиям только по тому, как они выглядят. Поэтому легко находит общий язык с Чудовищем – огромным созданием, которое пугает всех остальных. Феи-разведчики считают, что оно несет потенциальную угрозу их миру. И собираются поймать монстра до того, как он все уничтожит. У Фауны есть только один шанс на то, чтобы спасти своего друга, и доказать, что он никому не желает зла.

  • Это шестой по счету и в то же время последний мультфильм, над которым «DisneyToon Studios» работала в 2014 году. Также это последний проект студии, которая в дальнейшем была упразднена.
  • В картине впервые появляются феи-разведчики, которые защищают мир от потенциальных угроз.
  • Фауну в этой ленте озвучила Дженнифер Гудвин. Она стала третьей по счету актрисой, которой досталась эта роль, и сменила Анжелу Бартис.
  • Это первый мультфильм про фей, в котором отсутствуют Кланк и Бобл.
  • В предыдущей части франшизы указывалось, что феи не могут летать в зимнем лесу. В этом фильме у них в одежде появляются специальные прорези для крыльев.
  • Когда Фавн учит прыгать кроликов, один из них носит имя Мико. Также звали енота из «Покахонтас».

Анимационная сказка расскажет удивительную историю о веселой и талантливой фее Фауне, которая убеждена в том, что о книге нельзя судить по ее обложке, впрочем, как и о животном по его клыкам, поэтому она дружит с таинственным существом громадных размеров из Нетландии по прозвищу Чудовище. В это время группа волшебных фей разведки не настолько уверены в этом страшном звере и намереваются захватить его прежде, чем он уничтожит их дома. Они хотят отправиться на поиски Чудовища. Фауна, чтобы спасти своего нового друга, остается лишь доказать всем, что он — существо доброе и не собирается вредить другим…

8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 18 декабря 2014
Премьера онлайн 9 ноября 2019
Премьера в мире 12 декабря 2014
Возраст 0+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Стив Лотер
В ролях
Джиннифер Гудвин
Джиннифер Гудвин
Анжелика Хьюстон
Анжелика Хьюстон
Мэй Уитман
Мэй Уитман
Люси Лью
Люси Лью
Томас Леннон
Томас Леннон
Все актеры и съемочная группа
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Феи: Легенда о чудовище смотреть онлайн

Феи: Легенда о чудовище
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