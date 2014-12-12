Феи: Легенда о чудовище, 2014

Фея Фауна любит всех животных в мире. Она считает, что нельзя судить по созданиям только по тому, как они выглядят. Поэтому легко находит общий язык с Чудовищем – огромным созданием, которое пугает всех остальных. Феи-разведчики считают, что оно несет потенциальную угрозу их миру. И собираются поймать монстра до того, как он все уничтожит. У Фауны есть только один шанс на то, чтобы спасти своего друга, и доказать, что он никому не желает зла.
Анимационная сказка расскажет удивительную историю о веселой и талантливой фее Фауне, которая убеждена в том, что о книге нельзя судить по ее обложке, впрочем, как и о животном по его клыкам, поэтому она дружит с таинственным существом громадных размеров из Нетландии по прозвищу Чудовище. В это время группа волшебных фей разведки не настолько уверены в этом страшном звере и намереваются захватить его прежде, чем он уничтожит их дома. Они хотят отправиться на поиски Чудовища. Фауна, чтобы спасти своего нового друга, остается лишь доказать всем, что он — существо доброе и не собирается вредить другим…