Самоубийцы: История любви, 2006

После того как молодой парень по имени Зия свел счеты с реальностью, он попал в безумный загробный мир, уготованный самоубийцам. Это мир унизительной работы, грязных баров и старых музыкальных автоматов. Получив работу в пиццерии, Зия понимает, что его нынешняя жизнь не так уж отличается от жизни прежней… лишь немного хуже… Но всё меняется, когда он узнает, что девушка, которую он любил, тоже покончила жизнь самоубийством. И Зия отправляется в путешествие по загробному миру, чтобы найти любовь своей земной жизни.