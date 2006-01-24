Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нейросеть" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Самоубийцы: История любви Самоубийцы: История любви
Киноафиша Фильмы Самоубийцы: История любви
Wristcutters: A Love Story

Самоубийцы: История любви, 2006

2006 / США / Великобритания
8.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

После того как молодой парень по имени Зия свел счеты с реальностью, он попал в безумный загробный мир, уготованный самоубийцам. Это мир унизительной работы, грязных баров и старых музыкальных автоматов. Получив работу в пиццерии, Зия понимает, что его нынешняя жизнь не так уж отличается от жизни прежней… лишь немного хуже… Но всё меняется, когда он узнает, что девушка, которую он любил, тоже покончила жизнь самоубийством. И Зия отправляется в путешествие по загробному миру, чтобы найти любовь своей земной жизни.

8.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 24 января 2006
Премьера в мире 24 января 2006
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $1 000 000
Режиссер
Горан Дукич
В ролях
Патрик Фьюджит
Патрик Фьюджит
Шаннин Соссамон
Шаннин Соссамон
Том Уэйтс
Том Уэйтс
Лесли Бибб
Лесли Бибб
Джон Хоукс
Джон Хоукс
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Самоубийцы: История любви
Ле Донк и Скор-се-зе
Ле Донк и Скор-се-зе (2009)
6.285714
Фильм со мной в главной роли
Фильм со мной в главной роли (2008)
6.8
Ларс и реальная девушка
Ларс и реальная девушка (2007)
6.3
Десять заповедей
Десять заповедей (2007)
5.9166665
Кэнди
Кэнди (2006)
7.6
Наука сна
Наука сна (2006)
7.2105265
Сестры
Сестры (2006)
4.5333333
И все осветилось...
И все осветилось... (2005)
8
Страна садов
Страна садов (2004)
8.3
Спасенная
Спасенная (2004)
7.25
Правила секса
Правила секса (2002)
6.9
История Рыцаря
История Рыцаря (2001)
7.8510637
Фильм находится в подборках
Фильмы про ангелов Фильмы про ангелов
Постер фильма Самоубийцы: История любви 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Agronom 2 апреля 2015, 12:51
А по-моему - милый фильм: Фьюджит такой трогательно-естественный, Сосаммон в своем репертуаре - эдакая рокнролльная девушка, типус из Гогол Борделло… Читать дальше…
Отзывы Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Самоубийцы: История любви
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Related video
Разлучницы: женщины с этими именами могут увести мужа из семьи
Рассекречен богатый молодой любовник: Михалкову выставили в неприглядном свете
Клип Пригожина любого доведет до истерики: дело даже не в заунывном пении
Изменилась до неузнаваемости: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)
Точь-в-точь Татьяна Васильева: Максим Аверин разоткровенничался об избраннице
Выступит перед кем угодно: требования Ротару озвучили публично
Люди с особыми отметинами никогда не станут успешными бизнесменами: бегите, пока не влюбились
Тепляковы больше не скрывают округлившийся животик: в жизни Алисы грядут перемены
Тест для девушек: какой вы прекрасный цветок?
Гарри Галкин вырос копией этой женщины: речь не о предполагаемой сурмаме
Требует российскую пенсию и называет всех мошенниками: раскрыта горькая правда о любимце советских женщин
Самую смешную сцену фильма «Любовь и голуби» вырезали: так могли сделать только в СССР
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше