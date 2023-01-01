Портрет Дориана Грея, 1945

Очаровательный и невинный Дориан Грей в компании циничного Гарри Уоттонома любуется своим великолепным портретом. Ослепленный своей красотой, юноша клянется, что отдаст свою душу за то, чтобы вечно быть молодым. Десятилетиями Дориан, ставший достойным учеником Гарри, хладнокровно наблюдает за тем, как его жестокость губит всех, кто любит его. Он все так же красив и юн, и лишь его портрет обезображивают бесчисленные шрамы порока. Став прекрасным чудовищем, Дориан уже не верит, что однажды ему придется заплатить за свои грехи страшную цену…