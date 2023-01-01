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Портрет Дориана Грея Портрет Дориана Грея
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The Picture of Dorian Gray

Портрет Дориана Грея, 1945

1945 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Очаровательный и невинный Дориан Грей в компании циничного Гарри Уоттонома любуется своим великолепным портретом. Ослепленный своей красотой, юноша клянется, что отдаст свою душу за то, чтобы вечно быть молодым. Десятилетиями Дориан, ставший достойным учеником Гарри, хладнокровно наблюдает за тем, как его жестокость губит всех, кто любит его. Он все так же красив и юн, и лишь его портрет обезображивают бесчисленные шрамы порока. Став прекрасным чудовищем, Дориан уже не верит, что однажды ему придется заплатить за свои грехи страшную цену…

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1945
Возраст 16+
Режиссер
Альберт Левин
В ролях
Джордж Сандерс
Херд Хэтфилд
Донна Рид
Анджела Лэнсбери
Анджела Лэнсбери
Питер Лоуфорд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Портрет Дориана Грея 2 постера
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Портрет Дориана Грея
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