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Шизополис
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Schizopolis

Шизополис, 1996

1996 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Представьте себе, что окружающий вас мир — всего лишь мираж, скрывающий толпы подозрительных личностей, которые могут в любой момент занять ваше место на работе, в машине и даже в собственной постели. Стоит вам лишь на секунду поверить в правдивость нелепой теории одного безумного ученого, не успеете вы и глазом моргнуть, как окажетесь в чужом теле, заговорите на незнакомых вам языках и заведете интрижку с собственной женой.

Вам предстоит стать звеном таинственного заговора промышленных шпионов и истребителей насекомых, познакомиться с Привлекательной Женщиной Номер Два и во всей полноте осознать пагубные последствия вредных привычек. Пережив за один день уйму невероятных событий, вы, наконец, поймете, что живете не в тихом и уютном мире, а в сумасбродном городе Шизополис, ставшим центром безумной вселенной.

6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1996
Премьера в России 18 мая 1996
Премьера в мире 18 мая 1996
Возраст 16+
Режиссер
Стивен Содерберг
Стивен Содерберг
В ролях
Скотт Аллен
Бетси Брэнтли
Маркус Лайл Браун
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Шизополис 2 постера
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