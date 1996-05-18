Шизополис, 1996

Представьте себе, что окружающий вас мир — всего лишь мираж, скрывающий толпы подозрительных личностей, которые могут в любой момент занять ваше место на работе, в машине и даже в собственной постели. Стоит вам лишь на секунду поверить в правдивость нелепой теории одного безумного ученого, не успеете вы и глазом моргнуть, как окажетесь в чужом теле, заговорите на незнакомых вам языках и заведете интрижку с собственной женой.



Вам предстоит стать звеном таинственного заговора промышленных шпионов и истребителей насекомых, познакомиться с Привлекательной Женщиной Номер Два и во всей полноте осознать пагубные последствия вредных привычек. Пережив за один день уйму невероятных событий, вы, наконец, поймете, что живете не в тихом и уютном мире, а в сумасбродном городе Шизополис, ставшим центром безумной вселенной.