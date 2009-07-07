Гарри Поттер и Принц-Полукровка, 2008

До того как режиссерское кресло досталось Дэвиду Йейтсу, на него претендовали многие другие режиссеры. Например, свое желание поставить фильм изъявил создатель третьей части саги, Альфонсо Куарон. Гильермо дель Торо пришлось отказаться из-за съемок фильма «Хеллбой 2: Золотая армия». Личным выбором Джоан Роулинг на место режиссера был Терри Гиллиам, когда-то мечтавший снять первую часть Поттерианы. Предложение студии Гиллиам отверг с такими словами: “У Warner Bros. уже был шанс, но они его упустили”.

Когда Йейтса пригласили работать над «Принцем-полукровкой», он еще работал над постпродакшеном «Кубка огня». Увидев еще сырой материал фильма, руководители студии было столь впечатлены, что сразу сделали режиссеру новое предложение.

Эмма Уотсон собиралась отказаться от участия в фильме, но в конце концов решила, что плюсы перевешивают минусы. К тому же ей не нравилась мысль, что роль Гермионы будет исполнять другая актриса.

Поддерживая традицию двух предыдущих частей, для кастинга на роль Лаванды Браун собралось более 7000 начинающих британских актрис. В конце концов роль получила Джесси Кейв.

Оператор фильма Брюно Дельбоннель активно использовал на съемках расфокус и софт-фильтры. Одной из основных проблем для него было освещение фильма. В интервью Дельбоннель сказал: «Некоторые из световых схем используются в серии со времен самого первого фильма. Как еще я могу осветить сцены?» В конце концов оператору пришла в голову мысль сделать школу отдельным персонажем фильма, мрачным и атмосферным местом, в котором происходят личные истории главных героев. Для этого он использовал подвижные осветительные приборы, которые создавали ощущение “плавающего света”, то освещающего персонажей, то оставляющего их в тени. Цветовую же палитру Хогвартса Дельбоннель решил в темных оттенках серого. Все эти идеи были вдохновлены работами великого голландского художника Рембрандта ван Рейна.

Настороженные при первом просмотре материала руководители студии попросили Йейтса добавить в фильм больше красок. Однако режиссер не хотел терять «очень европейский стиль» фильма. В конце концов он сказал продюсерам: «Это не то, что вы хотели, но нам это очень нравится». Посмотрев пять минут фильма, те остались довольны. В итоге «Принц-полукровка» стал первым и единственным фильмом франшизы, номинированным на Оскар за лучшую операторскую работу.