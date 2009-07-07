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Гарри Поттер и Принц-Полукровка Гарри Поттер и Принц-Полукровка
Киноафиша Фильмы Гарри Поттер и Принц-Полукровка
Harry Potter and the Half-Blood Prince

Гарри Поттер и Принц-Полукровка, 2008

2008 / Великобритания / США
7.8 Оцените
248 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Надвигаются темные времена. Лорд Волан-де-Морт начинает наступление сразу в волшебном и маггловском мирах: его верные слуги, Пожиратели смерти похищают мастера волшебных палочек Гэррика Олливандера и разрушают Мост Тысячелетия. Когда Министерство магии наконец отправляет Люциуса Малфоя в Азкабан, Темный лорд выбирает его сына для выполнения секретной миссии в Хогвартсе. Северус Снегг дает его матери Непреложный обет защитить Драко.

Тем временем Гарри Поттер обучается на шестом курсе в школе чародейства Хогвартс. Среди старых учебников зельеварения он случайно находит один с загадочной пометкой: «Эта книга — собственность Принца-полукровки». Учебник помогает ему преуспеть в классе зельеварения, но содержит несколько заклинаний, принадлежащих к темным искусствам. Неразлучная троица друзей пытается наслаждаться мирными школьными днями, полными радости и любви, даже в условиях приближающейся катастрофы.

Но раз в неделю Гарри берет частные уроки у Альбуса Дамблдора. Директор школы впускает юношу в собственную память, чтобы позволить тому узнать больше о становлении лорда Волан-де-Морта, которое хранит в себе тайны его бессмертия и подготовить Гарри к их последнему противостоянию.

До того как режиссерское кресло досталось Дэвиду Йейтсу, на него претендовали многие другие режиссеры. Например, свое желание поставить фильм изъявил создатель третьей части саги, Альфонсо Куарон. Гильермо дель Торо пришлось отказаться из-за съемок фильма «Хеллбой 2: Золотая армия». Личным выбором Джоан Роулинг на место режиссера был Терри Гиллиам, когда-то мечтавший снять первую часть Поттерианы. Предложение студии Гиллиам отверг с такими словами: “У Warner Bros. уже был шанс, но они его упустили”.

Когда Йейтса пригласили работать над «Принцем-полукровкой», он еще работал над постпродакшеном «Кубка огня». Увидев еще сырой материал фильма, руководители студии было столь впечатлены, что сразу сделали режиссеру новое предложение.

Эмма Уотсон собиралась отказаться от участия в фильме, но в конце концов решила, что плюсы перевешивают минусы. К тому же ей не нравилась мысль, что роль Гермионы будет исполнять другая актриса.

Поддерживая традицию двух предыдущих частей, для кастинга на роль Лаванды Браун собралось более 7000 начинающих британских актрис. В конце концов роль получила Джесси Кейв.

Оператор фильма Брюно Дельбоннель активно использовал на съемках расфокус и софт-фильтры. Одной из основных проблем для него было освещение фильма. В интервью Дельбоннель сказал: «Некоторые из световых схем используются в серии со времен самого первого фильма. Как еще я могу осветить сцены?» В конце концов оператору пришла в голову мысль сделать школу отдельным персонажем фильма, мрачным и атмосферным местом, в котором происходят личные истории главных героев. Для этого он использовал подвижные осветительные приборы, которые создавали ощущение “плавающего света”, то освещающего персонажей, то оставляющего их в тени. Цветовую же палитру Хогвартса Дельбоннель решил в темных оттенках серого. Все эти идеи были вдохновлены работами великого голландского художника Рембрандта ван Рейна.

Настороженные при первом просмотре материала руководители студии попросили Йейтса добавить в фильм больше красок. Однако режиссер не хотел терять «очень европейский стиль» фильма. В конце концов он сказал продюсерам: «Это не то, что вы хотели, но нам это очень нравится». Посмотрев пять минут фильма, те остались довольны. В итоге «Принц-полукровка» стал первым и единственным фильмом франшизы, номинированным на Оскар за лучшую операторскую работу.

На шестом году обучения в Школе Чародейства и Волшебства Хогвартс Гарри Поттер продолжает попытки уничтожить Волан-де-Морта. Используя старинный учебник зельеварения, некогда принадлежавший "Принцу-полукровке", Гарри удается улучшить свои магические навыки и подготовиться к предстоящей битве. Но до этого ему предстоит вместе с Дамблдором разгадать тайну бессмертия Волан-де-Морта, связанную с крестражами, в которых скрыта частичка его души. Поиски крестражей приведут Гарри к трагической схватке в попытке победить Темного Лорда.

7.8 Оцените
248 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 33 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 16 июля 2009
Премьера в мире 7 июля 2009
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Дэвид Йейтс
Дэвид Йейтс
В ролях
Дэниел Рэдклифф
Дэниел Рэдклифф
Руперт Гринт
Руперт Гринт
Эмма Уотсон
Эмма Уотсон
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Алан Рикман
Алан Рикман
Все актеры и съемочная группа
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Британский режиссер Дэвид Йейтс, до столкновения с Гарри Поттером работавший на телевидении и ставивший в основном, так сказать, «проблемное» кино («Секс-трафик», мини-сериал «Грехи» и т. п.), в одночасье оказался в авангарде мирового блокбастера. В «Ордене Феникса» он довел начатое двумя его предшественниками – Альфонсо Куароном и Майком Ньюэллом – превращение поттерианы в готический хоррор до максимально возможной точки, после…
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Дашусик 2 апреля 2015, 12:51
Я прям жду недождусь! Я обожаю Дэна!!! … Читать дальше…
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