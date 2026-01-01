В 1969 году культовая британская группа The Who выпустила первую в своем роде рок-оперу «Томми». Лидер группы, гитарист и поэт Пит Тауншенд придумал сюжет о слепоглухонемом мальчике, которому суждено стать новым мессией, ибо люди, наделенные всеми традиционными чувствами, слишком заняты собой, чтобы постичь истинного Бога.

Инициированное «Битлз» увлечение индийским мистицизмом дало о себе знать. Спустя шесть лет Кен Рассел подкорректировал слишком извилистый сюжет, перевел его в визуальные формы и получил на выходе один из самых интересных мюзиклов десятилетия. Отделенный от мира непроницаемой стеной, Томми только и умеет, что играть в пинбол, шарики от которого напоминают ему о подшипниках, что собирала когда-то на заводе его мать.

В один прекрасный день несчастному ребенку является волшебник пинбола в исполнении Элтона Джона и благословляет его. Томми неуклонно идет вперед и становится рок-звездой международного масштаба. Примечательно, что все это происходит со слепоглухонемым человеком. Впрочем, и старый добрый рок в исполнении The Who звучит уже весьма иронично.