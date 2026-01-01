Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Томми
Постер фильма Томми
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Томми

Томми

Tommy 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В 1969 году культовая британская группа The Who выпустила первую в своем роде рок-оперу «Томми». Лидер группы, гитарист и поэт Пит Тауншенд придумал сюжет о слепоглухонемом мальчике, которому суждено стать новым мессией, ибо люди, наделенные всеми традиционными чувствами, слишком заняты собой, чтобы постичь истинного Бога.

Инициированное «Битлз» увлечение индийским мистицизмом дало о себе знать. Спустя шесть лет Кен Рассел подкорректировал слишком извилистый сюжет, перевел его в визуальные формы и получил на выходе один из самых интересных мюзиклов десятилетия. Отделенный от мира непроницаемой стеной, Томми только и умеет, что играть в пинбол, шарики от которого напоминают ему о подшипниках, что собирала когда-то на заводе его мать.

В один прекрасный день несчастному ребенку является волшебник пинбола в исполнении Элтона Джона и благословляет его. Томми неуклонно идет вперед и становится рок-звездой международного масштаба. Примечательно, что все это происходит со слепоглухонемым человеком. Впрочем, и старый добрый рок в исполнении The Who звучит уже весьма иронично.

 

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1975
Премьера в мире 19 марта 1975
Дата выхода
19 марта 1975 Россия 18+
26 июня 2019 Великобритания
31 октября 1975 Германия
28 февраля 2003 Испания
24 апреля 1975 Италия
19 марта 1975 Казахстан
19 марта 1975 США
19 марта 1975 Украина
23 мая 1975 Франция
MPAA PG
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $34 279 846
Производство Robert Stigwood Organisation Ltd., Hemdale
Другие названия
Tommy, Томми, The Who's Tommy, Tomi, Tomis, Tommy by 'The Who', Tommy: The Movie, Tommy／トミー, ザ・フー／ロック・オペラ「トミー」, 衝破黑暗谷
Режиссер
Кен Расселл
В ролях
Оливер Рид
Энн-Маргрет
Энн-Маргрет
Роджер Долтри
Роджер Долтри
Элтон Джон
Элтон Джон
Эрик Клэптон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.6
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
The Pinball Wizard [поёт] С тех пор, как я был мальчишкой, я играл в пинбол, От Сохо до Брайтона — играл во все залы, Но никого такого не видел, В любом зале развлечений, Этот глухой, немой и слепой парень, Чётко играет в пинбол..
Кадры из фильма
