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Последний дракон: В поисках магической жемчужины Последний дракон: В поисках магической жемчужины
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The Dragon Pearl

Последний дракон: В поисках магической жемчужины, 2011

2011 / Австралия
5.0 Оцените
10 голосов
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Когда подростки Джош и Линь присоединяются к своим родителям на археологических раскопках в Китае, они понимают, что под древним храмом спрятана похороненная вместе с императором Драконья Жемчужина. Чтобы отыскать ее и вернуть силы древнего китайского дракона, герои умоляют своих родителей о помощи, но, встретив их недоверие, понимают, что они должны найти жемчужину самостоятельно. Единственный, кто им поверил, это археолог Филип Дюкас, который хочет овладеть устрашающей силой жемчужины для своих собственных, зловещих целей. Смогут ли герои остановить преступника и вернуть жемчужину ее законному владельцу?

  • Фильм является совместным производством Австралии и Китая. Продюсеры и члены съемочной группы были выходцами из обеих стран, и даже сценарий Питера Далкина был строго проверен на соответствие китайскими специалистами. 
  • Фильм был полностью снят в Китае на студии Hengdian World Studios, которая считается крупнейшим студийным комплексом в мире с более чем 3 миллионами квадратных метров построенных декораций. Кроме того, на съемках активно использовались натурные локации, находящиеся в провинции Чжэцзян.
  • Постпродакшн проходил в австралийском городе Аделаиде. Компьютерная графика и визуальные эффекты были созданы двумя компаниями Rising Sun Pictures и Convergen.

По древним китайским манускриптам ученые-археологи узнают, что священное животное Поднебесной империи уже не одно тысячелетие прячется в одной из многочисленных пещер, охраняя магическую жемчужину. Экспедиции, снаряженные на его поиски, не имеют успеха. Но неожиданно мифическое животное находят дети - сын и дочь археологов. Только они могут помочь Дракону обрести свободу...

5.0 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2011
Премьера в мире 11 марта 2011
Возраст 6+
Режиссер
Марио Андриччион
В ролях
Сэм Нил
Сэм Нил
Луис Корбетт
Ли Лин Джин
Все актеры и съемочная группа
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Последний дракон: В поисках магической жемчужины смотреть онлайн

Последний дракон: В поисках магической жемчужины
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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23 августа 2022 16:00
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