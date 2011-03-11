Последний дракон: В поисках магической жемчужины, 2011

Когда подростки Джош и Линь присоединяются к своим родителям на археологических раскопках в Китае, они понимают, что под древним храмом спрятана похороненная вместе с императором Драконья Жемчужина. Чтобы отыскать ее и вернуть силы древнего китайского дракона, герои умоляют своих родителей о помощи, но, встретив их недоверие, понимают, что они должны найти жемчужину самостоятельно. Единственный, кто им поверил, это археолог Филип Дюкас, который хочет овладеть устрашающей силой жемчужины для своих собственных, зловещих целей. Смогут ли герои остановить преступника и вернуть жемчужину ее законному владельцу?