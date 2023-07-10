С начала времён миром смертных правила династия Шан, и все местные князья в знак подчинения посылали ко двору своих сыновей. Во время подавления мятежа в одной из провинций младший принц Инь Шоу случайно пробуждает заточённого демона-лису, которая вселяется в тело покончившей с собой дочери мятежного князя. Она потворствует его низменным желаниям — император и его старший сын погибают, Инь Шоу становится правителем, чем навлекает на мир смертных Великое проклятье. Чтобы не допустить хаос, боги горы Куньлунь решают отправить людям артефакт невероятной силы — Список бессмертных, отнести который вызывается Цзян Цзыя в сопровождении Нэчжи и Эрлана.