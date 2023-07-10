Отзывы о фильме
С начала времён миром смертных правила династия Шан, и все местные князья в знак подчинения посылали ко двору своих сыновей. Во время подавления мятежа в одной из провинций младший принц Инь Шоу случайно пробуждает заточённого демона-лису, которая вселяется в тело покончившей с собой дочери мятежного князя. Она потворствует его низменным желаниям — император и его старший сын погибают, Инь Шоу становится правителем, чем навлекает на мир смертных Великое проклятье. Чтобы не допустить хаос, боги горы Куньлунь решают отправить людям артефакт невероятной силы — Список бессмертных, отнести который вызывается Цзян Цзыя в сопровождении Нэчжи и Эрлана.
|3 октября 2024
|Россия
|НМГ Кинопрокат
|14 сентября 2023
|Австралия
|16 сентября 2023
|Великобритания
|15
|14 февраля 2024
|Германия
|16
|28 сентября 2023
|Гонконг
|IIA
|19 июля 2024
|Индия
|22 сентября 2023
|Ирландия
|3 октября 2024
|Казахстан
|22 сентября 2023
|Канада
|20 июля 2023
|Китай
|28 августа 2025
|Колумбия
|10 июля 2024
|Люксембург
|19 июля 2024
|Пакистан
|26 января 2024
|Польша
|28 сентября 2023
|Сингапур
|NC16
|3 октября 2024
|Узбекистан
|18+
|10 июля 2024
|Франция
|24 января 2024
|Южная Корея
|12
|28 февраля 2025
|Япония