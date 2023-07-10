Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Несвятая Валентина» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Творение богов
Постер фильма Творение богов
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Творение богов

Творение богов

Фэнтези о демоне, который помогает принцу стать правителем Feng shen Di yi bu: Zhao ge feng yun 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

С начала времён миром смертных правила династия Шан, и все местные князья в знак подчинения посылали ко двору своих сыновей. Во время подавления мятежа в одной из провинций младший принц Инь Шоу случайно пробуждает заточённого демона-лису, которая вселяется в тело покончившей с собой дочери мятежного князя. Она потворствует его низменным желаниям — император и его старший сын погибают, Инь Шоу становится правителем, чем навлекает на мир смертных Великое проклятье. Чтобы не допустить хаос, боги горы Куньлунь решают отправить людям артефакт невероятной силы — Список бессмертных, отнести который вызывается Цзян Цзыя в сопровождении Нэчжи и Эрлана.

Творение богов - дублированный трейлер
Творение богов  дублированный трейлер
Страна Китай
Продолжительность 2 часа 28 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 21 сентября 2023
Премьера в мире 10 июля 2023
Дата выхода
3 октября 2024 Россия НМГ Кинопрокат
14 сентября 2023 Австралия
16 сентября 2023 Великобритания 15
14 февраля 2024 Германия 16
28 сентября 2023 Гонконг IIA
19 июля 2024 Индия
22 сентября 2023 Ирландия
3 октября 2024 Казахстан
22 сентября 2023 Канада
20 июля 2023 Китай
28 августа 2025 Колумбия
10 июля 2024 Люксембург
19 июля 2024 Пакистан
26 января 2024 Польша
28 сентября 2023 Сингапур NC16
3 октября 2024 Узбекистан 18+
10 июля 2024 Франция
24 января 2024 Южная Корея 12
28 февраля 2025 Япония
Бюджет 800 000 000 CNY
Сборы в мире $373 044 244
Производство Tencent Pictures, Beijing Culture, Mongketengri Pictures
Другие названия
Feng Shen 1: Zhaoge Feng Yun, Creation of the Gods I: Kingdom of Storms, 封神第一部：朝歌风云, Armagedón: Dioses del Apocalipsis, 封神第一部, Az istenek felemelkedése: Viharok birodalma, Feng shen Di yi bu: Zhao ge feng yun, Fengshen Trilogy, Jumalate loomine, La creación de los dioses: el reino de las tormentas, Narodziny bogów: Królestwo burz, Phong Thần 1: Tam Bộ Khúc, Творение богов, 封神三部曲1, 封神三部曲之妖乱国殇, 封神演义系列·龙之战, 封神第一部：朝歌風雲
Режиссер
Вуершан
В ролях
Бо Хуан
Бо Хуан
Фэй Сян
Ли Сюэцзянь
Ли Сюэцзянь
Чэнь Кунь
Йош Ю
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Все части фильма "Творение богов" Все части фильма "Творение богов"

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 11 голосов
6.7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Творение богов - смотреть в онлайн-кинотеатре

Творение богов

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Творение богов - дублированный трейлер
Творение богов Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше