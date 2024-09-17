Носферату,

Professor Albin Eberhart von Franz Я видел в этом мире такие вещи, которые заставили бы Исаака Ньютона спрятаться обратно в чрево матери! Мы не столь просвещены, как ослеплены газовым светом науки. Я боролся с Дьяволом так же, как Яков боролся с Ангелом в Пенуэле, и скажу вам: если мы хотим укротить тьму, сперва должны признать, что она существует!