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Постер фильма Носферату
7.1
Носферату - Дублированный трейлер
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7.1

Носферату

, 2024
Nosferatu
Чехия, США / драма, фэнтези, ужасы / 18+
Мистическая и пугающая история любви вампира и медиума
Трейлеры
Постер фильма Носферату
7.1
Носферату - Дублированный трейлер
Носферату  Дублированный трейлер

О фильме

История о преследуемой призраками девушке и влюбленном в нее вампире.

В ролях

Билл Скарсгард
Билл Скарсгард
Count Orlok
Николас Холт
Николас Холт
Thomas Hutter
Лили-Роуз Депп
Лили-Роуз Депп
Ellen Hutter
Эмма Коррин
Эмма Коррин
Anna Harding
Аарон Тейлор-Джонсон
Аарон Тейлор-Джонсон
Friedrich Harding
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Prof. Albin Eberhart von Franz
Ральф Айнесон
Ральф Айнесон
Dr. Wilhelm Sievers
Саймон МакБерни
Саймон МакБерни
Knock
Adéla Hesová
Clara
Milena Konstantinova
Louise
Режиссер Роберт Эггерс
Сценарист Роберт Эггерс, Хенрик Галеен, Брэм Стокер
Композитор Robin Carolan
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехия / США
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 20 января 2025
Премьера в мире 17 сентября 2024
Дата выхода
16 января 2025 Россия
1 января 2025 Австралия
26 декабря 2024 Австрия 16
25 декабря 2024 Азербайджан
2 января 2025 Аргентина
1 января 2025 Бельгия
25 декабря 2024 Болгария
2 января 2025 Бразилия
1 января 2025 Великобритания
2 января 2025 Венгрия 18
28 февраля 2025 Вьетнам
2 января 2025 Германия
27 февраля 2025 Гонконг IIB
2 января 2025 Греция
2 января 2025 Грузия R
2 января 2025 Дания
2 января 2025 Доминиканская Республика
24 декабря 2024 Израиль
10 января 2025 Индия
5 февраля 2025 Индонезия 17+
1 января 2025 Ирландия
1 января 2025 Исландия Unrated
25 декабря 2024 Испания
1 января 2025 Италия
2 января 2025 Казахстан
25 декабря 2024 Канада
2 января 2025 Колумбия
25 декабря 2024 Кыргызстан
3 января 2025 Латвия N16
3 января 2025 Литва
27 февраля 2025 Макао C
27 февраля 2025 Малайзия
25 декабря 2024 Мексика
25 декабря 2024 Молдавия
2 января 2025 Нидерланды
16 января 2025 Новая Зеландия
3 января 2025 Норвегия 15
2 января 2025 ОАЭ 18TC
2 января 2025 Панама
24 января 2025 Польша
2 января 2025 Португалия
25 декабря 2024 Пуэрто-Рико R
3 января 2025 Румыния
25 декабря 2024 США
2 января 2025 Саудовская Аравия
2 января 2025 Сербия o.A.
27 февраля 2025 Сингапур M18
2 января 2025 Словакия
25 декабря 2024 Таджикистан
27 февраля 2025 Таиланд
21 февраля 2025 Тайвань
3 января 2025 Турция
25 декабря 2024 Узбекистан
2 января 2025 Украина
26 февраля 2025 Филиппины
3 января 2025 Финляндия
1 января 2025 Франция
2 января 2025 Хорватия ab 18 J.
2 января 2025 Черногория o.A.
2 января 2025 Чехия
3 января 2025 Швеция
3 января 2025 Эстония
17 января 2025 ЮАР 16
15 января 2025 Южная Корея 19
16 мая 2025 Япония
Бюджет $50 000 000
Сборы в мире $181 979 112
Производство Focus Features, Maiden Voyage Pictures, Studio 8
Другие названия
Nosferatu, Nosferatu - Der Untote, Носферату, Ma Cà Rồng Nosferatu, Noseuperatu, Νοσφεράτου, Насферату, ノスフェラトゥ, 吸血鬼：諾斯費拉圖, 諾斯費拉圖, Nosferatu (Extended Cut), נוספרטו, Nosferatu der Untote, Նոսֆեռատու

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 68 голосов
7.1 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1739 В жанре «драма»  777 В жанре «фэнтези»  119 В жанре «ужасы»  113 В фильмах Чехии  6 В фильмах США  1056 В фильмах 2024 года  93
Обновлено 20 августа 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Носферату - Дублированный трейлер
Носферату Дублированный трейлер
Носферату - Трейлер
Носферату Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Professor Albin Eberhart von Franz Я видел в этом мире такие вещи, которые заставили бы Исаака Ньютона спрятаться обратно в чрево матери! Мы не столь просвещены, как ослеплены газовым светом науки. Я боролся с Дьяволом так же, как Яков боролся с Ангелом в Пенуэле, и скажу вам: если мы хотим укротить тьму, сперва должны признать, что она существует!

Наша рецензия

Голливудское переосмысление классического немецкого хоррора.
Голливудское переосмысление классического немецкого хоррора. Томас Хантер — услужливый риелтор, которого отправляют из Германии в Трансильванию, чтобы продать загадочному графу замок. Оставив дома жену Эллен, страдающую от сомнамбулизма, Томас выдвигается в путь, не подозревая, что его клиент — вампир, жаждущий крови. Оригинальному «Носферату, симфония ужаса» свыше ста лет. В его основу, как известно, лег роман «Дракула» Брэма Стокера, на экранизацию которого авторам не удалось заполучить права. Чтобы избежать…

Отзывы зрителей о фильме Носферату

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Зрительские отзывы в целом разделились. Преимущественно отмечают качественные визуальные эффекты и готическую атмосферу, мастерскую музыку и работу камеры, что создаёт напряжение. Слабой стороной называют слабую проработку сюжета, неубедительных героев и ощущение заимствования идей из оригинала 1922 года. Картина может подойти любителям медленного темного хоррора и ценителям киноистории, не искателям действия.
Саммари составлено ИИ на основе 26 отзывов.

Отзывы о фильме

Киноафиша.инфо 31 декабря 2024, 22:25
интересно, откуда могли украсть сюжет ремейка 😮
тг feelmaa 19 января 2025, 20:49
\"Носферату\" (2024, США) – готический хоррор от Р. Эггерса по его же сценарию с Л-Р. Депп, Н. Холтом, Б. Скарсгардом, У. Дефо, А.… Читать дальше…
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Новости о фильме

Лики трансильванского вампира: лучшие и худшие экранизации «Дракулы»
15 сентября 2025 11:45 Лики трансильванского вампира: лучшие и худшие экранизации «Дракулы» За почти столетнюю экранную историю Дракула пережил трансформацию от кровожадного монстра до романтического антигероя. 11 сентября в прокат вышла еще одна интерпретация романа Брэма Стокера — «Дракула» Люка Бессона, где Калеб Лэндри Джонс воплотил трагический образ вампира, ищущего реинкарнацию своей погибшей жены. Вспоминаем, какие еще вариации Дракулы мы видели в кино.  
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«Носферату» Роберта Эггерса вышел в «цифре»
21 января 2025 14:14 «Носферату» Роберта Эггерса вышел в «цифре» Также на стримингах появился третий «Соник в кино».

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