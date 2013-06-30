Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Рыцарь смерти
2.7 Рейтинг IMDb: 2.7
Рыцарь смерти

Knight of the Dead 18+
О фильме

Участники военных действий постоянно передают из уст в уста странную историю, о том что их армия никогда не проигрывала сражений. Это действительно так, но дело вовсе не в силе и мощи армии, а в неком таинственном явлении, так называемом «Рыцаре мертвых». Якобы в особенно опасные моменты он является со своим войском с того света, чтобы помочь солдатам одолеть противника. Так оно и есть, и в этом смогут убедиться наши герои, когда потеряют всякую надежду на победу и уже готовы будут отступить назад. Но им не придется этого делать, ведь их враг будет поражен неведомой силой…

Страна США / Великобритания
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 30 июня 2013
Премьера в мире 30 июня 2013
Дата выхода
1 июля 2013 Россия 16+
30 июня 2013 Великобритания
1 июля 2013 Казахстан
1 июля 2013 Украина
Другие названия
Knight of the Dead, Cavaleiro das Trevas, Hiệp Sĩ Của Người Chết, Les chevaliers de la mort, Vitezovi smrti, Рыцарь смерти, ダーク・クエスト　漆黒の騎士団
Режиссер
Марк Аткинс
В ролях
Фет Гринвуд
Вивьен Вилела
Ли Беннетт
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

2.7
Оцените 11 голосов
2.7 IMDb
Отзывы о фильме

Badriyah Давай же, побыстрее, пока он не умер!
Leuthar [наконец-то даёт воду укушенному] О, Боже, великий непобедимый и неодолимый Царь, всегда славный победитель, сдерживавший силы, стремящиеся нас поработить, победивший жестокость свирепого врага, кто по Твоей силе сокрушил злого врага, смиренно молим Тебя, Господи. Взгляни с благосклонностью на эту воду, которую Ты создал, озари её светом Твоего света, озари её светом Твоей любви и освяти милостью Своей, чтобы при воззвании святого имени Его, куда бы ни пошла эта вода, она отражала всякую атаку нечистого духа и рассеивала ужас смерти, аминь.
