Участники военных действий постоянно передают из уст в уста странную историю, о том что их армия никогда не проигрывала сражений. Это действительно так, но дело вовсе не в силе и мощи армии, а в неком таинственном явлении, так называемом «Рыцаре мертвых». Якобы в особенно опасные моменты он является со своим войском с того света, чтобы помочь солдатам одолеть противника. Так оно и есть, и в этом смогут убедиться наши герои, когда потеряют всякую надежду на победу и уже готовы будут отступить назад. Но им не придется этого делать, ведь их враг будет поражен неведомой силой…
|1 июля 2013
|Россия
|16+
|30 июня 2013
|Великобритания
|1 июля 2013
|Казахстан
|1 июля 2013
|Украина