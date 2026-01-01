Умирающий мельник оставил своим сыновьям наследство: старшим братьям достались мельница и осел, а самому младшему – кот. Посмеялись братья над неудачником, однако кот был не простым. Пушистый надел шляпу и сапоги своего хозяина и отправился в королевский замок, где просватал юношу за принцессу. Хитрый и предприимчивый кот устроил все таким образом, что король, его дочь и свита поверили в дворянский титул сына мельника, а также раздобыл для него замок.
|19 января 1968
|Россия
|0+