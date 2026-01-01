Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Кот в сапогах
1 постер
Киноафиша Фильмы Кот в сапогах

Кот в сапогах

Puss in Boots 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Умирающий мельник оставил своим сыновьям наследство: старшим братьям достались мельница и осел, а самому младшему – кот. Посмеялись братья над неудачником, однако кот был не простым. Пушистый надел шляпу и сапоги своего хозяина и отправился в королевский замок, где просватал юношу за принцессу. Хитрый и предприимчивый кот устроил все таким образом, что король, его дочь и свита поверили в дворянский титул сына мельника, а также раздобыл для него замок.

  • Режиссерами «Кота в сапогах» выступили Валентина и Зинаида Брумберг. Интересно, что этот мультфильм является ремейком другого мультфильма, снятого сестрами Брумберг в 1938 году. 
  • С самого начала предполагалось, что в отличие от «Кота в сапогах» 30-летней давности, новый мультфильм будет снят в жанре мюзикла. Музыку к анимационному фильму написал композитор и дирижер Александр Варламов. 
  • Мультфильм содержит ряд отличий от сказки Шарля Перро, в него добавлено немало анахронизмов – предметов, не характерных для XVII века. Так, например, в замке Людоеда можно увидеть граммофон, а король питается консервами. 
  • В 1971 году Клара Румянова, озвучившая Принцессу, исполнила эту же роль в аудиосказке по «Коту в сапогах» Шарля Перро.

По мотивам сказки Шарля Перро. Младшему сыну мельника в наследство достается только кот. Юноша очень горюет, но оказывается, что его новый друг весьма хитер. Он обставляет все так, что его хозяин обретает собственный замок и в итоге женится на принцессе. Ведь даже безнадежную ситуацию можно всегда обернуть к своей выгоде, главное не отчаиваться и искать новые пути.

Страна СССР
Продолжительность 18 минут
Год выпуска 1968
Премьера в мире 19 января 1968
Дата выхода
19 января 1968 Россия 0+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Kot v sapogakh, The Puss in Boots, Кот в сапогах, Saabastega Kass, Кіт у чоботях, Мачак у Чизмама
Режиссер
Валентина Брумберг
Зинаида Брумберг
В ролях
Клара Румянова
Клара Румянова
Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Игорь Дивов
Василий Ливанов
Василий Ливанов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Кот в сапогах
За час до свидания 5.3
За час до свидания (1965)
Исполнение желаний 7.7
Исполнение желаний (1957)
Пропавшая грамота 7.5
Пропавшая грамота (1945)
6.8
Сказка о царе Салтане (1943)
С бору по сосенке 6.2
С бору по сосенке (1974)
Капризная принцесса 7.4
Капризная принцесса (1969)
Кентервильское привидение 7.8
Кентервильское привидение (1970)
Палка-выручалка 6.9
Палка-выручалка (1956)
Волшебная палочка 5.7
Волшебная палочка (1972)
Три толстяка 6.8
Три толстяка (1963)
Девочка в цирке 6.6
Девочка в цирке (1950)
Машинка времени 7.2
Машинка времени (1967)
Мультфильм находится в подборках
Советские мультфильмы про животных Советские мультфильмы про животных

Рейтинг мультфильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Кот в сапогах - смотреть в онлайн-кинотеатре

Кот в сапогах

Похожие фильмы онлайн

Исполнение желаний
 
Пропавшая грамота
 
С бору по сосенке
 
Онлайн кинотеатр

Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из мультфильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше