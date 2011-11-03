Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Во имя короля 2
Рейтинг IMDb: 3.1
Киноафиша Фильмы Во имя короля 2

Во имя короля 2

In the Name of the King 2: Two Worlds 18+
О фильме

Средние века. Раздираемое кровавыми захватническими и междоусобными войнами, ранее бывшее тихим и спокойным, мирным и прекрасным, королевство Эхб весьма быстро превратилось в опустошённую землю ужаса, страха и угнетения. Отчаянно сопротивляющиеся жаждущему власти и богатства Лорду, остатки королевской знати и насмерть перепуганных местных жителей объединяют свои силы в тщетных попытках неравной борьбы с тираном.

Страна Канада
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2011
Премьера онлайн 8 марта 2012
Премьера в мире 3 ноября 2011
Дата выхода
17 февраля 2012 Австралия
3 ноября 2011 США
3 апреля 2014 Южная Корея 15
MPAA R
Бюджет $4 500 000
Производство Event Film Distribution, Pistoleros, Brightlight Pictures
Другие названия
In the Name of the King: Two Worlds, Em Nome do Rei 2: Entre Dois Mundos, A király nevében 2: Két világ, Di lao wei gong 2, En el nombre del rey 2, In the Name of the King 2, In the Name of the King II: Two Worlds, In the Name of the King: Kaksi maailmaa, King Rising 2: les deux mondes, Kuninga nimel 2, Schwerter des Königs - Zwei Welten, Sứ Mệnh Ngự Lâm Quân 2: Hai Thế Giới, U ime kralja 2: Dva sveta, Ve jménu krále 2, W imie krola II: Dwa swiaty, W imię króla II: Dwa światy, В името на краля 2, В ім'я короля 2, Во имя короля 2, デス・リベンジ2, 末日危城2：兩個世界
Режиссер
Уве Болл
Уве Болл
В ролях
Дольф Лундгрен
Дольф Лундгрен
Локлин Манро
Локлин Манро
Майкл Адамуэйт
Майкл Адамуэйт
Алекс Паунович
Алекс Паунович
Майкл Тиган
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

3.2
10 голосов
3.1 IMDb
