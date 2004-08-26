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Постер фильма Весьегонская волчица
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Киноафиша Фильмы Весьегонская волчица

Весьегонская волчица

Vesegonskaya volchitsa 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Герой фильма – Егор – потомственный охотник-волчатник. Он жил среди природы, как жили его дед и прадеды: растил дочь, любил лес, охотился, отстреливал волков. Но вдруг его жизнь пересекается с жизнью необыкновенной ВОЛЧИЦЫ. Она сильная, Она умная, Она беспощадная. Ее боятся все! Кто кого?
Страна Россия
Продолжительность 2 часа 22 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в мире 26 августа 2004
Дата выхода
26 августа 2004 Россия
26 августа 2004 Беларусь
26 августа 2004 Казахстан
9 сентября 2004 США
26 августа 2004 Украина
Производство Актуальный Фильм, Роскинопрокат
Другие названия
Vesegonskaya volchitsa, A nőstényfarkas, I lykaina tou Vesyegonsk, Wiesiegońska wilczyca, Весьегонская волчица
Режиссер
Николай Соловцов
В ролях
Олег Фомин
Олег Фомин
Елена Дробышева
Елена Дробышева
Владимир Гостюхин
Владимир Гостюхин
Лев Дуров
Лев Дуров
Лев Борисов
Лев Борисов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
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Наша рецензия

Был когда-то на свете очень талантливый сценарист. Звали его Эдуард Володарский. Конечно, поскольку писал он много, вещи у него попадались самые разные, зачастую довольно среднего качества, однако в 69-м он сделал со Станиславом Говорухиным «Белый взрыв», в 71-м с Алексеем Германом – «Проверку на дорогах», в 83-м с Аидой Манасаровой – «Оглянись!..», в 84-м с тем же Германом – «Мой друг Иван Лапшин», в 87-м – с Александром Панкратовым «Прощай, шпана замоскворецкая» и с Александром Муратовым…
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