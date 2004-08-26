Наша рецензия

Был когда-то на свете очень талантливый сценарист. Звали его Эдуард Володарский. Конечно, поскольку писал он много, вещи у него попадались самые разные, зачастую довольно среднего качества, однако в 69-м он сделал со Станиславом Говорухиным «Белый взрыв», в 71-м с Алексеем Германом – «Проверку на дорогах», в 83-м с Аидой Манасаровой – «Оглянись!..», в 84-м с тем же Германом – «Мой друг Иван Лапшин», в 87-м – с Александром Панкратовым «Прощай, шпана замоскворецкая» и с Александром Муратовым…