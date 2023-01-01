Сон в летнюю ночь, 1935

Тезур — герцог Афинский собирается жениться на Ипполите, королеве амазонок. Деметриус ухаживает за Хермией, но она влюблена в Лизандра, а в Деметриуса влюблена Елена. А в это время Оберон и Титания из царства фей поспорили между собой, кому должен принадлежать маленький мальчик, которого они нашли. Оберон пытается заполучить ребенка, применив некоторые магические приемы против предводительницы фей и ее окружения. И в эту круговерть нечаянно попадают запутавшиеся влюбленные, а так же некоторые странствующие актеры, которые прибыли, чтобы играть на свадьбе герцога и королевы. Из-за Оберона и его шаловливого сатиренка все запутывается еще больше…