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Сон в летнюю ночь Сон в летнюю ночь
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A Midsummer Night's Dream

Сон в летнюю ночь, 1935

1935 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Тезур — герцог Афинский собирается жениться на Ипполите, королеве амазонок. Деметриус ухаживает за Хермией, но она влюблена в Лизандра, а в Деметриуса влюблена Елена. А в это время Оберон и Титания из царства фей поспорили между собой, кому должен принадлежать маленький мальчик, которого они нашли. Оберон пытается заполучить ребенка, применив некоторые магические приемы против предводительницы фей и ее окружения. И в эту круговерть нечаянно попадают запутавшиеся влюбленные, а так же некоторые странствующие актеры, которые прибыли, чтобы играть на свадьбе герцога и королевы. Из-за Оберона и его шаловливого сатиренка все запутывается еще больше…

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 1935
Возраст 0+
Режиссер
Уильям Дитерле
В ролях
Джеймс Кэгни
Джеймс Кэгни
Дик Пауэлл
Иэн Хантер
Верри Тисдейл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сон в летнюю ночь 2 постера
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