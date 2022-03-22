Ценности семейки Аддамс, 1993

Семейка Аддамс находится в ожидании прибавления. В связи с этим знаменательным событием для ухода за младенцем Мортиша и Гомес нанимают на должность няни некую Дебби Джелински. Оказывается, что мисс Джелински – далеко не промах: очаровав дядю Фестера в надежде оторвать себе состояние, Дебби постепенно начинает плести интриги против остальных членов семейства. Планы няни не укрываются от взора Уэнсдэй, однако в самый неподходящий момент девочку вместе с братом Пагсли отправляют в детский лагерь. Смогут ли юные Аддамсы защитить свои семейные ценности?