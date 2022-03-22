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Ценности семейки Аддамс Ценности семейки Аддамс
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Addams Family Values

Ценности семейки Аддамс, 1993

1993 / США
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Семейка Аддамс находится в ожидании прибавления. В связи с этим знаменательным событием для ухода за младенцем Мортиша и Гомес нанимают на должность няни некую Дебби Джелински. Оказывается, что мисс Джелински – далеко не промах: очаровав дядю Фестера в надежде оторвать себе состояние, Дебби постепенно начинает плести интриги против остальных членов семейства. Планы няни не укрываются от взора Уэнсдэй, однако в самый неподходящий момент девочку вместе с братом Пагсли отправляют в детский лагерь. Смогут ли юные Аддамсы защитить свои семейные ценности?

  • Картина снята по комиксам Чарльза Аддамса. В оригинальных работах Аддамса все герои были безымянными. Персонажи получили свои имена только в 1960-е, когда на экраны планировалось выпустить оригинальный сериал про Аддамсов.
  • Роль новорожденного Пьюберта Аддамса сыграли девочки-близнецы Кейтлин и Кристен Хупер.
  • Кэрол Кейн, играющая бабушку Уэнсдэй и Пагсли, почти на год младше Анжелики Хьюстон, исполняющую роль ее дочери Мортиши Аддамс.
  • Композиция, которую Лурч играет на свадьбе Фестера, – это “Восход, закат” из “Скрипача на крыше”.
  • “Ценности семейки Аддамс” с успехом прошли в прокате, как и первая часть франшизы, и продюсеры подумывали о съемках третьего фильма. Однако скоропостижная смерть Рауля Хулиа от инсульта вынудила создателей закрыть проект.

Мортиция ожидает появления третьего ребёнка. Малыша нарекают Пубертом. Венсди и Пагсли недовольны тем, что им теперь уделяется мало внимания. Тем более, что существует поверье: когда рождается новый ребёнок, один из предыдущих должен умереть.

6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1993
Премьера в России 19 ноября 1993
Премьера в мире 19 ноября 1993
Возраст 12+
Режиссер
Барри Зонненфельд
Барри Зонненфельд
В ролях
Анжелика Хьюстон
Анжелика Хьюстон
Рауль Хулиа
Кристофер Ллойд
Кристофер Ллойд
Кристина Риччи
Кристина Риччи
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Ценности семейки Аддамс
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22 марта 2022 09:56
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