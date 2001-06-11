Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лара Крофт - Расхитительница гробниц Лара Крофт - Расхитительница гробниц
Киноафиша Фильмы Лара Крофт - Расхитительница гробниц
Lara Croft: Tomb Raider

Лара Крофт - Расхитительница гробниц, 2001

2001 / Великобритания / США / Германия / Япония
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Лара Крофт – наследница британского аристократического рода, профессиональный археолог и по совместительству искательница приключений, владеющая навыками выживания в самых экстремальных условиях. Накануне парада планет, который должен закончиться полным затмением Солнца, Лара обнаруживает в своем родовом поместье загадочный артефакт, доставшийся ей от отца. В это же время в Венеции член Совета ордена иллюминатов Манфред Пауэлл отправляется на поиски второй половинки таинственного “Треугольника”, способного управлять временем.

  • Экстерьеры родовой усадьбы Лары Крофт снимали в имении Hatfield House в графстве Хартфордшир, Англия.
  • Сцены, действие которых по сюжету происходит в Сибири, в реальности снимались в Исландии.
  • Анджелина Джоли (Лара Крофт) и Джон Войт (лорд Ричард Крофт) в реальной жизни также приходятся друг другу дочерью и отцом.
  • Долгое время основной претенденткой на главную роль в картине считалась Кэтрин Зета-Джонс.
  • Чтобы подготовиться к роли Лары Крофт, Анджелина Джоли прошла курс военной подготовки под руководством инструктора британской Особой воздушной службы, а также несколько месяцев занималась йогой и кикбоксингом.
  • Первый голливудский фильм с момента съемок “Лорда Джима” (1965), снятый в Камбодже.

Лара Крофт специализируется на поиске сокровищ и старинных артефактов. Она путешествуют по экзотическим странам в поисках древних могил и вековых руин. Теперь у нее новая цель: она должна разыскать уникальный артефакт, дающий власть над временем и пространством раньше, чем до него доберутся преступники.

5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 30 июня 2001
Премьера онлайн 17 декабря 2019
Премьера в мире 11 июня 2001
Возраст 12+
Режиссер
Саймон Уэст
Саймон Уэст
В ролях
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Джон Войт
Джон Войт
Иэн Глен
Иэн Глен
Ноа Тейлор
Ноа Тейлор
Дэниел Крэйг
Дэниел Крэйг
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега (1981)
8.170732
Лара Крофт - Расхитительница гробниц: Колыбель жизни
Лара Крофт - Расхитительница гробниц: Колыбель жизни (2003)
6.75
Небесный огонь
Небесный огонь (2019)
5.181818
Святой
Святой (2017)
4.9333334
Медальон
Медальон (2012)
6.5625
Неудержимые 2
Неудержимые 2 (2012)
7.8285713
Остров сокровищ
Остров сокровищ (1990)
7
Малефисента
Малефисента (2014)
7.4339623
Отпетый мачо
Отпетый мачо (2017)
4.5
Стрэттон: Первое задание
Стрэттон: Первое задание (2016)
4.8
Механик
Механик (2011)
8.189655
Сокровище нации: Книга тайн
Сокровище нации: Книга тайн (2007)
7.3369565
Фильм находится в подборках
Фильмы про изобретения Фильмы про изобретения
Фильмы с Анджелиной Джоли Фильмы с Анджелиной Джоли
Все части «Лары Крофт» Все части «Лары Крофт»
Постер фильма Лара Крофт - Расхитительница гробниц 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Фиби Уоллер-Бридж работает над сериалом по видеоигре «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» Также планируется новый полнометражный фильм.
Написать
30 января 2023 10:21
Анджелина Джоли рассказала, почему она едва не отказалась от роли Лары Крофт Она не чувствовала близости с героиней.
Написать
17 мая 2021 13:49
От Лары Крофт до Гермионы Грейнджер: Топ 10 культовых женских персонажей в кино В честь 8 марта вспоминаем самых ярких киногероинь, которые воплощают женскую силу на экране.
Написать
7 марта 2021 12:22
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Заговор дьявола
Заговор дьявола
2022, Чехия / США / Финляндия, ужасы, триллер, мистика
Телекинез
Телекинез
2022, Канада, фантастика
13 изгнаний дьявола
13 изгнаний дьявола
2022, Испания, ужасы, триллер
На краю
На краю
2022, США, триллер
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Приложение киноафиши