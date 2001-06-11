Лара Крофт - Расхитительница гробниц, 2001

Лара Крофт – наследница британского аристократического рода, профессиональный археолог и по совместительству искательница приключений, владеющая навыками выживания в самых экстремальных условиях. Накануне парада планет, который должен закончиться полным затмением Солнца, Лара обнаруживает в своем родовом поместье загадочный артефакт, доставшийся ей от отца. В это же время в Венеции член Совета ордена иллюминатов Манфред Пауэлл отправляется на поиски второй половинки таинственного “Треугольника”, способного управлять временем.
Лара Крофт специализируется на поиске сокровищ и старинных артефактов. Она путешествуют по экзотическим странам в поисках древних могил и вековых руин. Теперь у нее новая цель: она должна разыскать уникальный артефакт, дающий власть над временем и пространством раньше, чем до него доберутся преступники.