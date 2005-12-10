Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Медальон Торсена Медальон Торсена
Киноафиша Фильмы Медальон Торсена
Oscar And Josefine

Медальон Торсена, 2005

2005
5.0 Оцените
10 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Используя амулет, подаренный старым волшебником, Жозефина и ее друг Оскар совершают путешествие во времени и попадают в Средневековье, где женщин сжигали на кострах по подозрению в колдовстве. Однако добрый старичок-волшебник – не кто иной, как Торсен, живое воплощение дьявола, и вскоре, благодаря его козням, Жозефину обвиняют в колдовстве. Ей грозит смерть на костре. Только благодаря находчивости Оскара, отваге его предков и непреклонной вере девочки в добро, Жозефина побеждает Торсена и возвращается вместе с Оскаром в настоящее время…

5.0 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 10 декабря 2005
Премьера в мире 10 декабря 2005
Режиссер
Карстен Миллеруп
В ролях
Адам Гилберт Джесперсен
Николай Стин
Миккел Конихер
Парнилл Каае Хёр
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Медальон Торсена 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Related video
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
Приложение киноафиши