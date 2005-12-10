Медальон Торсена, 2005

Используя амулет, подаренный старым волшебником, Жозефина и ее друг Оскар совершают путешествие во времени и попадают в Средневековье, где женщин сжигали на кострах по подозрению в колдовстве. Однако добрый старичок-волшебник – не кто иной, как Торсен, живое воплощение дьявола, и вскоре, благодаря его козням, Жозефину обвиняют в колдовстве. Ей грозит смерть на костре. Только благодаря находчивости Оскара, отваге его предков и непреклонной вере девочки в добро, Жозефина побеждает Торсена и возвращается вместе с Оскаром в настоящее время…