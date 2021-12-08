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Последний поезд до Рождества
Last Train to Christmas
Последний поезд до Рождества, 2021
2021 / США
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Жанр:
фэнтези
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Год выпуска
2021
Телеканал
Sky1
Режиссер
Джулиан Кемп
В ролях
Майкл Шин
Натали Эммануэль
Кэри Элвес
Sophie Simnett
Анна Лундберг
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
Майкл Шин будет жертвовать почти весь свой заработок на благотворительность
Немногим ранее он продал два своих дома, чтобы профинансировать Чемпионат мира по футболу среди бездомных.
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8 декабря 2021 10:23
Майкл Шин перескакивает из одного возраста в другой в трейлере фильма «Последний поезд в Рождество»
Релиз запланирован на 18 декабря.
Написать
25 ноября 2021 12:05
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