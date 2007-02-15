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Мост в Терабитию Мост в Терабитию
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Bridge to Terabithia

Мост в Терабитию, 2007

2007 / США
8.0 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джесс Ааронс – одинокий, застенчивый и замкнутый 12-летний мальчик, семья которого испытывает финансовые трудности. В средней школе над ним издеваются два мальчика из его класса и одна девочка из восьмого. Дома отец постоянно упрекает его, и только страсть к рисованию дает ему силы на побег. К счастью, Джесс случайно заводит дружбу со своей новой соседкой, Лесли Берк, дочерью пары писателей, его ровесницей, которая также изо всех сил пытается учиться в школе из-за того, что у нее дома нет телевизора. Вместе герои изобретают их собственный воображаемый мир, Терабитию, в котором они спасаются от суровой реальности повседневной жизни…

  • Название «Терабития» навеяно островом Терабития, фигурирующим в серии романов Клайва Стейплза Льюиса «Хроники Нарнии».
  • В связи с тем, что в Новой Зеландии не водятся белки, все кадры с их участием были либо сняты заранее в США, либо белки были добавлены в цифровом виде.
  • В сцене, где Лесли рассказывает Джесс о домашней жизни Дженис Эйвери, идя к качелям под домом на дереве, он слегка прихрамывает, так как во время съемок у Джоша Хатчерсона развились трещины позвоночника из-за чрезмерной активности.

Что может поджидать путника, отважившегося перемахнуть через стремительный ручей в чаще леса? Джесс Аарон и Лесли Берк, например, попали в волшебную страну Терабитию. Он встретили шагающие деревья, троллей и великанов и других невиданных животных, а вскоре стали там королем и королевой. Волшебная сказка оживает, стоит только перейти через потайной мост.

8.0 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 22 февраля 2007
Премьера онлайн 1 сентября 2021
Премьера в мире 15 февраля 2007
Возраст 0+
Режиссер
Габор Чупо
Габор Чупо
В ролях
Джош Хатчерсон
Джош Хатчерсон
Анна-София Робб
Анна-София Робб
Зои Дешанель
Зои Дешанель
Роберт Патрик
Роберт Патрик
Эрин Эннис
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мост в Терабитию 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
megapager 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел. Это не фентези.
Это драма, детская, школьная.
Эх во времена моего ученичества показали по телеку фильм "Белый Бим чёрное ухо" -… Читать дальше…
DART 2 апреля 2015, 12:51
Классное кино о детях реальности и фантазиях. Нечто по задумке похожее на “Лабиринт Фавна”, но не такое жестококе. Можно смотреть и маленьким детяь (правда вот не уверен что дошколятам понравится)
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38 голосов
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