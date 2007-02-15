Мост в Терабитию, 2007

Джесс Ааронс – одинокий, застенчивый и замкнутый 12-летний мальчик, семья которого испытывает финансовые трудности. В средней школе над ним издеваются два мальчика из его класса и одна девочка из восьмого. Дома отец постоянно упрекает его, и только страсть к рисованию дает ему силы на побег. К счастью, Джесс случайно заводит дружбу со своей новой соседкой, Лесли Берк, дочерью пары писателей, его ровесницей, которая также изо всех сил пытается учиться в школе из-за того, что у нее дома нет телевизора. Вместе герои изобретают их собственный воображаемый мир, Терабитию, в котором они спасаются от суровой реальности повседневной жизни…
Что может поджидать путника, отважившегося перемахнуть через стремительный ручей в чаще леса? Джесс Аарон и Лесли Берк, например, попали в волшебную страну Терабитию. Он встретили шагающие деревья, троллей и великанов и других невиданных животных, а вскоре стали там королем и королевой. Волшебная сказка оживает, стоит только перейти через потайной мост.
Это драма, детская, школьная.
Эх во времена моего ученичества показали по телеку фильм "Белый Бим чёрное ухо" -… Читать дальше…