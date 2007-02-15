Мост в Терабитию, 2007

Джесс Ааронс – одинокий, застенчивый и замкнутый 12-летний мальчик, семья которого испытывает финансовые трудности. В средней школе над ним издеваются два мальчика из его класса и одна девочка из восьмого. Дома отец постоянно упрекает его, и только страсть к рисованию дает ему силы на побег. К счастью, Джесс случайно заводит дружбу со своей новой соседкой, Лесли Берк, дочерью пары писателей, его ровесницей, которая также изо всех сил пытается учиться в школе из-за того, что у нее дома нет телевизора. Вместе герои изобретают их собственный воображаемый мир, Терабитию, в котором они спасаются от суровой реальности повседневной жизни…