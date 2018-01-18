Скиф, 2017

Фильм «Скиф» - это новый многообещающий отечественный проект, снятый в жанре фэнтези от компании СТВ. Во главе производства стоит известный российский продюсер Сергей Сельянов. Режиссёром фильма назначен Рустам Мосафир («Беглецы»). В главных ролях снялись не самые засвеченные актёры, среди которых Алексей Фадеев («Институт благородных девиц»), Юрий Цурило («Дурак»), Александр Кузнецов («Синдром Петрушки»), Виталий Кравченко, Александр Пацевич и другие.

Фильм «Скиф» затрагивает новую эру в человеческой истории. Грядёт смена цивилизвций, и воины, которых называют скифами, практически исчезли. Оставшиеся из них стали зваться «волками Ареса» и убивать за награду. Главный герой - ратник Лютобор - попадает в непростую ситуацию. Его семью похищают, и помочь спасти родных ему может лишь пленный скиф Куница. Вместе они идут через глухие степи, вступая в противостояние с самой смертью.