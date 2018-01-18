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Скиф, 2017

2017 / Россия
7.4 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Ратник и наемный убийца отправляются в эпичное путешествие в глухие степи
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Фильм «Скиф» - это новый многообещающий отечественный проект, снятый в жанре фэнтези от компании СТВ. Во главе производства стоит известный российский продюсер Сергей Сельянов. Режиссёром фильма назначен Рустам Мосафир («Беглецы»). В главных ролях снялись не самые засвеченные актёры, среди которых Алексей Фадеев («Институт благородных девиц»), Юрий Цурило («Дурак»), Александр Кузнецов («Синдром Петрушки»), Виталий Кравченко, Александр Пацевич и другие.

Фильм «Скиф» затрагивает новую эру в человеческой истории. Грядёт смена цивилизвций, и воины, которых называют скифами, практически исчезли. Оставшиеся из них стали зваться «волками Ареса» и убивать за награду. Главный герой - ратник Лютобор - попадает в непростую ситуацию. Его семью похищают, и помочь спасти родных ему может лишь пленный скиф Куница. Вместе они идут через глухие степи, вступая в противостояние с самой смертью. 

- Фильм «Скиф» снимался в Крыму

- Изначально планировалось, что картина будет сниматься заграницей, а главную роль хотели предложить датчанину Мадсу Миккельсену

- Фильм не является историческим, его создатели отметили, что главное жанровое направление - фэнтези

- Продюсер фильма Сергей Сельянов известен по таким проектам, как «Алёша Попович и Тугарин змей» и другим мультфильмам студии «Мельница», «Петербург. Только по любви», «Нирвана» и десяткам других картин

- Костюмером проекта выступила Надежда Васильева, костюмер всех фильмов Алексея Балабанова и фильма «Матильды»

- Саундтрек к фильму записала норвежская группа Wardruna, которая работала над саундтреком к сериалу «Викинги»

В Евразии начинается новая эра. Ушли в небытие гордые воины – скифы, их вымирающие потомки превратились в безжалостных наемных убийц, "волков Ареса". Ратнику Лютобору предстоит тяжелое испытание. Втянутый в междоусобные интриги он отправляется в опасный путь ради спасения семьи, а его проводником становится пленный скиф Куница. Они — враги и молятся разным богам, но вынуждены идти вместе. Через дикий степной мир к пристанищу последних скифов, где их ждет почти неминуемая смерть…

7.4 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 18 января 2018
Премьера онлайн 4 июля 2018
Премьера в мире 18 января 2018
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Рустам Мосафир
Рустам Мосафир
В ролях
Алексей Фаддеев
Алексей Фаддеев
Юрий Цурило
Юрий Цурило
Александр Кузнецов
Александр Кузнецов
Виталий Кравченко
Виталий Кравченко
Александр Пацевич
Александр Пацевич
Все актеры и съемочная группа
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