Скиф, 2017

Фильм «Скиф» - это новый многообещающий отечественный проект, снятый в жанре фэнтези от компании СТВ. Во главе производства стоит известный российский продюсер Сергей Сельянов. Режиссёром фильма назначен Рустам Мосафир («Беглецы»). В главных ролях снялись не самые засвеченные актёры, среди которых Алексей Фадеев («Институт благородных девиц»), Юрий Цурило («Дурак»), Александр Кузнецов («Синдром Петрушки»), Виталий Кравченко, Александр Пацевич и другие.
Фильм «Скиф» затрагивает новую эру в человеческой истории. Грядёт смена цивилизвций, и воины, которых называют скифами, практически исчезли. Оставшиеся из них стали зваться «волками Ареса» и убивать за награду. Главный герой - ратник Лютобор - попадает в непростую ситуацию. Его семью похищают, и помочь спасти родных ему может лишь пленный скиф Куница. Вместе они идут через глухие степи, вступая в противостояние с самой смертью.
- Фильм «Скиф» снимался в Крыму
- Изначально планировалось, что картина будет сниматься заграницей, а главную роль хотели предложить датчанину Мадсу Миккельсену
- Фильм не является историческим, его создатели отметили, что главное жанровое направление - фэнтези
- Продюсер фильма Сергей Сельянов известен по таким проектам, как «Алёша Попович и Тугарин змей» и другим мультфильмам студии «Мельница», «Петербург. Только по любви», «Нирвана» и десяткам других картин
- Костюмером проекта выступила Надежда Васильева, костюмер всех фильмов Алексея Балабанова и фильма «Матильды»
- Саундтрек к фильму записала норвежская группа Wardruna, которая работала над саундтреком к сериалу «Викинги»
В Евразии начинается новая эра. Ушли в небытие гордые воины – скифы, их вымирающие потомки превратились в безжалостных наемных убийц, "волков Ареса". Ратнику Лютобору предстоит тяжелое испытание. Втянутый в междоусобные интриги он отправляется в опасный путь ради спасения семьи, а его проводником становится пленный скиф Куница. Они — враги и молятся разным богам, но вынуждены идти вместе. Через дикий степной мир к пристанищу последних скифов, где их ждет почти неминуемая смерть…
В последнее время по российским школам прокатилась волна бессмысленных и жестоких убийств. "Герои" - подростки,… Читать дальше…