Смешные желания, 2015

В альманах вошли фильмы:



«Цветочница»(8 мин.)

Режиссер: Ринат Газизов; Продюсер: Тенгиз Семенов; Сценарий: Ринат Газизов; Художник-постановщик: Александр Сикорский; Композитор: Анна Соловьёва; Художественный руководитель: Наталья Орлова



Наша жизнь часто напоминает бег по кругу. Каждый день порой не отличается от предыдущего. При этом каждый из нас надеется встретить свою половинку, свою любовь…

«Как я человечков ловил» (13 мин.)

Продюсер: Тенгиз Семенов; Режиссер: Софья Кравцова; Сценарий: Анна Калин; Художник: Софья Кравцова, Екатерина Тригуб

Ребенок способен увидеть в самой обыкновенной вещи что-то необычное, и даже всей душой поверить в это…



«Пудя» (13 мин.)

По мотивам рассказа классика детской литературы Б. Житкова «Пудя»

Режиссер: Софья Кравцова; Продюсер: Тенгиз Семенов; Сценарий: Андрей Стволинский; Композитор: Александр Гусев; Художник: Софья Кравцова, Екатерина Тригуб; Художественный руководитель: Наталья Орлова



В детстве самые обычные вещи кажутся необычными. Пришедший в гости бородатый господин – страшным великаном, а кусочек меха от его шубы – сказочным зверьком.

«Белый домик»(14 мин.)

Режиссер: Сергей Глаголев, Татьяна Ильина; Продюсер: Тенгиз Семенов; Сценарий: Татьяна Ильина

Художник: Сергей Рябов; Композитор: Резо Чиринашвили



В основу сценария положена скандинавская сказка о вечном, т.е. о хороших и плохих существах, живущих в каждом из нас. Постоянное противоречие черного и белого, доброго и злого движет миром…



«Смешные желания»(7 мин.)

Режиссер: Екатерина Савина; Продюсер: Тенгиз Семенов; Сценарий: Екатерина Савина

Художник-постановщик: Екатерина Савина; Композитор: Василий Филатов

Художественный руководитель: Наталья Орлова

Авторская интерпретация замечательной, но малоизвестной сказки Шарля Перро "Смешные желания". Действие разворачивается в старом ящике кукольного театра , в неповторимой атмосфере картонных декораций и оживающих марионеток. Веселая и поучительная история о любви, материальных ценностях и важности выбора.