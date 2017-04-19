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Смешные желания, 2015

2015 / Россия
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В альманах вошли фильмы:


«Цветочница»(8 мин.)
Режиссер: Ринат Газизов; Продюсер: Тенгиз Семенов; Сценарий: Ринат Газизов; Художник-постановщик: Александр Сикорский; Композитор: Анна Соловьёва; Художественный руководитель: Наталья Орлова

Наша жизнь часто напоминает бег по кругу. Каждый день порой не отличается от предыдущего. При этом каждый из нас надеется встретить свою половинку, свою любовь…

«Как я человечков ловил» (13 мин.)
Продюсер: Тенгиз Семенов; Режиссер: Софья Кравцова; Сценарий: Анна Калин; Художник: Софья Кравцова, Екатерина Тригуб
Ребенок способен увидеть в самой обыкновенной вещи что-то необычное, и даже всей душой поверить в это…
 
«Пудя» (13 мин.)
По мотивам рассказа классика детской литературы Б. Житкова «Пудя»
Режиссер: Софья Кравцова; Продюсер: Тенгиз Семенов; Сценарий: Андрей Стволинский; Композитор: Александр Гусев; Художник: Софья Кравцова, Екатерина Тригуб; Художественный руководитель: Наталья Орлова

В детстве самые обычные вещи кажутся необычными. Пришедший в гости бородатый господин – страшным великаном, а кусочек меха от его шубы – сказочным зверьком.

«Белый домик»(14 мин.)
Режиссер: Сергей Глаголев, Татьяна Ильина; Продюсер: Тенгиз Семенов; Сценарий: Татьяна Ильина
Художник: Сергей Рябов; Композитор: Резо Чиринашвили

В основу сценария положена скандинавская сказка о вечном, т.е. о хороших и плохих существах, живущих в каждом из нас. Постоянное противоречие черного и белого, доброго и злого движет  миром…
 

«Смешные желания»(7 мин.)
Режиссер: Екатерина Савина; Продюсер: Тенгиз Семенов; Сценарий: Екатерина Савина
Художник-постановщик: Екатерина Савина; Композитор: Василий Филатов
Художественный руководитель: Наталья Орлова
Авторская интерпретация замечательной, но малоизвестной сказки Шарля Перро "Смешные желания". Действие разворачивается в старом ящике кукольного театра , в неповторимой атмосфере картонных декораций и оживающих марионеток. Веселая и поучительная история о любви, материальных ценностях и важности выбора.

 

Авторская интерпретация малоизвестной сказки Шарля Перро «Смешные желания». Действие разворачивается в старом ящике кукольного театра, в неповторимой атмосфере картонных декораций и оживающих марионеток...

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Продолжительность 54 минуты
Год выпуска 2015
Возраст 6+
Постер мультфильма Смешные желания 1 постер
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