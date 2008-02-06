Сара — маленькая девочка, страдающая аутизмом. Ее отец, не видя никаких улучшений в здоровье дочери, решает забрать девочку из больницы. Однако покинуть стены госпиталя им не суждено — неожиданно лифт, в котором они спускаются к выходу, ломается, и Сара вместе с отцом и другими пассажирами оказывается в ловушке. Но это только начало кошмара. Когда двери лифта откроются, их ждет настоящий ужас — существа из потустороннего мира, жертвами которых уже стали множество пациентов больницы, не пощадят никого. Единственным человеком, способным спасти несчастных, оказывается Сара.
ПроизводствоKisi Production, Solar Films, The Icelandic Filmcompany
Другие названия
Dark Floors, Alma Diabólica, Dark Floors (Piso siniestro), Dark Floors: The Lordi Motion Picture, Demonic Possession, Les Lieux Sombres, Mracni Spratovi, Odalenn, Ölüm kapanı, Pimedad korrused, Piso siniestro, Punainen liitu, Red Chalk, Мрачни етажи, Тёмный этаж, Темні рівні, Dark Floors - The Lordi Motion Picture, Ölüm Kapani, Temnyj ztaz