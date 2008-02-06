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Постер фильма Темный этаж
5.2
Темный этаж - Трейлер
Киноафиша Фильмы Темный этаж
5.2

Темный этаж

, 2008
Dark Floors
Финляндия, Исландия / фэнтези, ужасы / 18+
Трейлеры
Постер фильма Темный этаж
5.2
Темный этаж - Трейлер
Темный этаж  Трейлер

О фильме

Сара — маленькая девочка, страдающая аутизмом. Ее отец, не видя никаких улучшений в здоровье дочери, решает забрать девочку из больницы. Однако покинуть стены госпиталя им не суждено — неожиданно лифт, в котором они спускаются к выходу, ломается, и Сара вместе с отцом и другими пассажирами оказывается в ловушке. Но это только начало кошмара. Когда двери лифта откроются, их ждет настоящий ужас — существа из потустороннего мира, жертвами которых уже стали множество пациентов больницы, не пощадят никого. Единственным человеком, способным спасти несчастных, оказывается Сара.

В ролях

Лорди
Lead Monster
Кита
Monster
Амен
Monster
Окс
Ава
Скай Беннетт
Скай Беннетт
Sarah
Ноа Хантли
Ноа Хантли
Ben
Доминик МакЭллигот
Доминик МакЭллигот
Emily
Рональд Пикап
Рональд Пикап
Tobias
Уильям Хоуп
Уильям Хоуп
Jon
Леон Херберт
Rick
Филип Брезертон
Walter
Режиссер Пете Риски
Сценарист Пекка Лехтосаари, Лорди, Пете Риски, Howard Brodsky
Композитор Вилле Рииппа
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Финляндия / Исландия
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в мире 6 февраля 2008
Дата выхода
7 августа 2008 Россия Lizard
7 августа 2008 Беларусь
20 апреля 2009 Великобритания
18 июня 2009 Германия
29 февраля 2008 Исландия
7 августа 2008 Казахстан
6 февраля 2008 США
8 августа 2008 Турция
7 августа 2008 Украина
25 июля 2012 Филиппины
8 февраля 2008 Финляндия
7 марта 2008 Эстония
MPAA R
Бюджет €4 300 000
Сборы в мире $772 687
Производство Kisi Production, Solar Films, The Icelandic Filmcompany
Другие названия
Dark Floors, Alma Diabólica, Dark Floors (Piso siniestro), Dark Floors: The Lordi Motion Picture, Demonic Possession, Les Lieux Sombres, Mracni Spratovi, Odalenn, Ölüm kapanı, Pimedad korrused, Piso siniestro, Punainen liitu, Red Chalk, Мрачни етажи, Тёмный этаж, Темні рівні, Dark Floors - The Lordi Motion Picture, Ölüm Kapani, Temnyj ztaz

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 10 голосов
4.4 IMDb

Трейлеры фильма

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Темный этаж - Трейлер
Темный этаж Трейлер
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Отзывы о фильме

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