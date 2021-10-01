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Аладдин 2
Aladdin 2
Аладдин 2,
США
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Жанр:
фэнтези
приключения
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Режиссер
Гай Ричи
В ролях
Уилл Смит
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Фильмы Гая Ричи
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Актер Мена Массуд поделился новостями о производственном статусе «Аладдина 2»
До завершения фильма еще далеко.
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1 октября 2021 12:45
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