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Семейство Клаус
Киноафиша Фильмы Семейство Клаус
De Familie Claus

Семейство Клаус, 2020

2020 / Бельгия
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 7 декабря 2020
Премьера в мире 7 декабря 2020
Возраст 6+
Стрим-сервис Netflix
В ролях
Ян Деклер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Семейство Клаус 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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8 декабря 2021 19:08
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