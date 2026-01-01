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Постер фильма Дело времени
5.2
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5.2

Дело времени

, 1976
A Matter of Time
США, Италия / драма, мелодрама, фэнтези / 18+
Постер фильма Дело времени
5.2

В ролях

Ингрид Бергман
Ингрид Бергман
Contessa Sanziani
Лайза Миннелли
Лайза Миннелли
Нина
Шарль Буайе
Шарль Буайе
Count Sanziani
Изабелла Росселлини
Изабелла Росселлини
Тина Омон
Valentina
Спирос Фокас
Mario Morello
Габриэле Ферцетти
Габриэле Ферцетти
Antonio Vicari
Джефри Коплстон
Hotel Manager
Domino
Hotel Porter
Фернандо Рей
Charles Van Maar
Орсо Мария Гуэррини
Орсо Мария Гуэррини
Gabriele d'Orazio
Режиссер Винсент Миннелли
Сценарист Морис Дрюон, Джон Гей
Композитор Нино Оливьеро
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Италия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1976
Премьера в мире 7 октября 1976
Дата выхода
7 октября 1976 Россия 12+
7 октября 1976 Казахстан
7 октября 1976 США
7 октября 1976 Украина
MPAA PG
Производство American International Pictures (AIP), Coralta Cinematografica, Deux Femmes Service Company
Другие названия
A Matter of Time, Nina, Buhranlı yıllar, Carmela, En hotelpiges eventyr, Kohtalon tuulet, Kwestia czasu, Nina - Nur eine Frage der Zeit, Nina... romance de un verano, Nur eine Frage der Zeit, Otan i gynaika thelei, Questão de Tempo, Οταν η γυναίκα θέλει, Дело времени, ザ・スター, Nina Nur eine Frage der Zeit

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 15 голосов
5.1 IMDb

Цитаты

Contessa Sanziani Никто не мёртв. Никто не умирает, если мы этого не хотим. Это секрет, который я открою тебе. Видишь ли, время, понимаешь, его нет.

Отзывы о фильме

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