ПроизводствоAmerican International Pictures (AIP), Coralta Cinematografica, Deux Femmes Service Company
Другие названия
A Matter of Time, Nina, Buhranlı yıllar, Carmela, En hotelpiges eventyr, Kohtalon tuulet, Kwestia czasu, Nina - Nur eine Frage der Zeit, Nina... romance de un verano, Nur eine Frage der Zeit, Otan i gynaika thelei, Questão de Tempo, Οταν η γυναίκα θέλει, Дело времени, ザ・スター, Nina Nur eine Frage der Zeit
Рейтинг фильма
5.2
Оцените15 голосов
5.1IMDb
Цитаты
Contessa SanzianiНикто не мёртв. Никто не умирает, если мы этого не хотим. Это секрет, который я открою тебе. Видишь ли, время, понимаешь, его нет.
Отзывы о фильме
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате