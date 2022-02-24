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Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
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Blade

Блэйд,

США
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о выходе в прокат
Прокатчик SPPR
Режиссер
Бассам Тарик
Бассам Тарик
В ролях
Махершала Али
Махершала Али
Делрой Линдо
Делрой Линдо
Аарон Пьер
Аарон Пьер
Все актеры и съемочная группа
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Аарон Пьер сыграет с Махершалой Али в «Блэйде» от студии Marvel Кастинг проведен очень тщательно. 
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24 февраля 2022 11:22
Продюсеры «Человека-паука» не исключают кроссовер при участии Блэйда и Морбиуса Культовые персонажи могли встретиться еще в финале «Блэйда» с Уэсли Снайпсом.
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22 декабря 2021 14:03
Махершала Али хочет «заслужить» право стать полноценным преемником Уэсли Снайпса в роли Блэйда Актер осознает ответственность перед фанатами.
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1 декабря 2021 15:55
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