Мудрый волшебник Бахрам задумался о том, кому передать свои знания, ведь наследников или учеников у него нет. Единственный близкий человек – слуга по имени Зильзиля – не умеет читать и писать, а волшебнику необходимо быть образованным. В отчаянии Бахрам приказывает слуге отправиться на землю и найти там грамотного и способного мальчика, чтобы научить его азам магии. Зильзиля охотно исполняет приказ, но в спешке похищает не мальчика, а девочку – школьницу Машу, которая надела брючный костюм…
С самого утра у Маши всё пошло не так: без выполненного домашнего задания она отправилась в школу, но опоздала на занятия и при этом надела брючный костюм. В этот же день волшебник Бахрам отправил своего слугу на поиски будущего наследника. По стечению обстоятельств, героиню приняли за мальчика и похитили в подземное царство.
|1 января 1975
|Украина