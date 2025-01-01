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Наследство волшебника Бахрама

Nasledstvo volshebnika Bakhrama 18+
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О фильме

Мудрый волшебник Бахрам задумался о том, кому передать свои знания, ведь наследников или учеников у него нет. Единственный близкий человек – слуга по имени Зильзиля – не умеет читать и писать, а волшебнику необходимо быть образованным. В отчаянии Бахрам приказывает слуге отправиться на землю и найти там грамотного и способного мальчика, чтобы научить его азам магии. Зильзиля охотно исполняет приказ, но в спешке похищает не мальчика, а девочку – школьницу Машу, которая надела брючный костюм…

  • Режиссером мультфильма выступил народный артист РСФСР Роман Качанов. Среди других созданных им работ – «Машенька и медведь» (1960), «Воздушное путешествие» (1972), «Два билета в Индию» (1985).
  • Актрису, которая озвучила в мультфильме Машу, зовут так же, как и героиню – Мария Виноградова. 
  • Василий Ливанов, голосом которого в анимационном фильме говорит слуга Зильзиля, также озвучивал персонажей в других мультфильмах Романа Качанова – крокодила Гену в мультсериале про Гену и Чебурашку (1971-1983) и Громозеку в «Тайне третьей планеты» (1981). 
  • Георгий Вицин (Бахрам) и Василий Ливанов (Зильзиля) ранее вместе работали над озвучиванием мультфильма Льва Мильчина «Рассказы старого моряка: Антарктида» (1972).

С самого утра у Маши всё пошло не так: без выполненного домашнего задания она отправилась в школу, но опоздала на занятия и при этом надела брючный костюм. В этот же день волшебник Бахрам отправил своего слугу на поиски будущего наследника. По стечению обстоятельств, героиню приняли за мальчика и похитили в подземное царство.

Страна СССР
Продолжительность 19 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 1 января 1975
Дата выхода
1 января 1975 Украина
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Nasledstvo volshebnika Bakhrama, Magician Bakhram's Heritage, Наследство волшебника Бахрама
Режиссер
Роман Качанов
В ролях
Василий Ливанов
Василий Ливанов
Мария Виноградова
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Рената Миренкова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
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Наследство волшебника Бахрама

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