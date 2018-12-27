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Колдунья приходит ночью Колдунья приходит ночью
Киноафиша Фильмы Колдунья приходит ночью
La Befana vien di notte / The Legend of the Christmas Witch

Колдунья приходит ночью, 2018

2018 / Италия / Испания
4.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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О фильме

Днем Паола — обычная учительница начальной школы, но ночью она превращается в... Бефану, итальянскую рождественскую колдунью, которая приносит детям подарки. Однажды в канун праздника её похищает производитель игрушек — мистер Джонни мечтает только об одном: отомстить той, кто двадцать лет назад забыла о нем в рождественскую ночь и лишила его детства. Группа юных учеников Паолы, догадавшихся о ее двойной жизни, отправляется на помощь, чтобы спасти Бефану и вернуть праздник. Фильм переносит в волшебный мир заснеженных гор и лесов севера Италии. География зимних съемок впечатляет: помимо Рима и Чивитавеккьи зритель побывает в Монте Терминилло, Мерано, Кастеллетто-дель-Лаго-ди-Монтиколо, Кальдаро, Кастельротто, Сьюзи-алло-Шилиар, Вернурио Рифиано (Валь Пассирия), Альпе-ди-Сьюзи, Фие-алло-Шилиар, Боско-ди-Монтикол, Кава-ди-Монтиколо, Аппиано. Перед фильмом - лекция Сильвии Мандруццато «Итальянские рождественские персонажи»

4.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 2 декабря 2019
Премьера в мире 27 декабря 2018
Возраст 12+
Режиссер
Микеле Соави
В ролях
Паола Кортеллези
Паола Кортеллези
Фаусто Мария Шиараппа
Фаусто Мария Шиараппа
Джованни Калканьо
Джованни Калканьо
Стефано Фреси
Стефано Фреси
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Колдунья приходит ночью 2 постера
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