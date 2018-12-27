Колдунья приходит ночью, 2018

Днем Паола — обычная учительница начальной школы, но ночью она превращается в... Бефану, итальянскую рождественскую колдунью, которая приносит детям подарки. Однажды в канун праздника её похищает производитель игрушек — мистер Джонни мечтает только об одном: отомстить той, кто двадцать лет назад забыла о нем в рождественскую ночь и лишила его детства. Группа юных учеников Паолы, догадавшихся о ее двойной жизни, отправляется на помощь, чтобы спасти Бефану и вернуть праздник. Фильм переносит в волшебный мир заснеженных гор и лесов севера Италии. География зимних съемок впечатляет: помимо Рима и Чивитавеккьи зритель побывает в Монте Терминилло, Мерано, Кастеллетто-дель-Лаго-ди-Монтиколо, Кальдаро, Кастельротто, Сьюзи-алло-Шилиар, Вернурио Рифиано (Валь Пассирия), Альпе-ди-Сьюзи, Фие-алло-Шилиар, Боско-ди-Монтикол, Кава-ди-Монтиколо, Аппиано. Перед фильмом - лекция Сильвии Мандруццато «Итальянские рождественские персонажи»