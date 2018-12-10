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Бугимен Бугимен
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Achoura

Бугимен, 2018

2018 / Марокко / Франция
4.9 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Французский мистический хоррор о древнем зле
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Причины посмотреть Факты О фильме

Прошло 20 лет с момента исчезновения маленького мальчика Самира. Все началось на детском фестивале, ежегодно проходящем на территории больших городов Марокко. Когда повсеместные пропажи детей возобновляются, четверка друзей начинает расследование. Им предстоит столкнуться с призраками далекого прошлого.

«Бугимен» — мистический хоррор, основанный на местном фольклоре. Оригинальное название отсылает к религиозному празднику, на котором марокканские дети собираются вокруг костра и проводят невинные обряды. Именно с этим мероприятием связаны темные воспоминания героев повествования. Поиск улик сталкивает их с чудищем, способным воплощать в жизнь самые жуткие кошмары.

Полицейский Али (Юн Буаб) переживает не лучшие времена. Детектив одержим расследованием загадочного исчезновения нескольких детей, но его собственный брак с учительницей Надей (София Мануша) трещит по швам. Общий друг супругов Стефан (Иван Гонсалес), зарабатывающий живописью, пробуждает в сознании Нади события из детства, когда им троим довелось стать свидетелями чего-то зловещего.

Жизнь Али, Нади и Стефана переворачивается с ног на голову, когда их приятель Самир (Омар Лотфи), бесследно пропавший ровно 20 лет назад, появляется на том же самом месте. Неоспоримые факты убеждают компанию в том, что в городе орудует древнее зло, обладающее сверхъестественной силой. Собрав волю в кулак, друзья детства вступают в схватку с монстром, в существование которого они отказывались верить все эти годы. Только так можно обезопасить местных детей от нечистой силы.

 

 

Кинокритики отмечают очевидное сходство «Бугимена» с американской дилогией «Оно». Однако производство марокканской кинокартины завершилось еще в 2015 году, то есть задолго до выхода первой части Андреса Мускетти. В сюжете фигурирует демон, питающийся эмоциями маленьких детей и напоминающий клоуна Пеннивайза. Как и в экранизации романа Стивена Кинга, все жертвы монстра впоследствии бесследно исчезают. При этом катализатором для жутких событий служит религиозный детский праздник, существующий в Марокко с давних времен.

Это второй полнометражный фильм в карьере марокканца Талала Сельхами. В 2010 году режиссер поставил по собственному сценарию еще один хоррор «Миражи», в котором снялись звезды «Бугимена» Мохамед Шуби и Омар Лотфи.

Соавторами выступили Джавад Лалу и Давид Вильмен.

Дизайн главного монстра создавался с использованием грима, костюмов и визуальных эффектов. Авторы постарались сделать внешний облик сверхъестественного существа по-настоящему пугающим.

Специально для ленты были написаны мрачные сюрреалистические картины, присутствующие на открытии галереи Стефана.

В 2019 году фильм демонстрировался на Cinepocalypse Festival.

Повествование разделено на две части. События первой разворачиваются в настоящем, а второй — 20 лет назад. Флэшбеки подаются через воспоминания Нади — единственной свидетельницы злодеяний чудища. Постепенно мистический пазл складывается воедино.

По словам режиссера, он не только стремился тесно связать «Бугимена» с национальной культурой, но и заложил политический подтекст. Например, в сюжете неоднократно упоминается колониальное прошлое Марокко.

Четверо друзей собираются вместе, когда объявляется их пропавший 20 лет назад приятель. Им придется вновь пережить страхи своего детства и столкнуться с пробудившимся существом из леденящей душу легенды.

4.9 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 8 июля 2021
Премьера в мире 10 декабря 2018
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Талал Сельхами
Талал Сельхами
В ролях
София Мануша
София Мануша
Юн Буаб
Юн Буаб
Мусса Мааскри
Мусса Мааскри
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бугимен 2 постера
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Бугимен
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за 1 рубль
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Наша рецензия
В канун Ашуры, важного мусульманского праздника, четверо друзей сталкиваются с мощной потусторонней силой. Детям удаётся справиться со злом, но двадцать лет спустя  уже повзрослевшим героям приходится вновь противостоять новоприбывшему духу. Прозорливый читатель в кратком синопсисе к фильму сразу увидит аналогии с «Оно». И, действительно, этот хоррор, созданный при мароккано-французском сотрудничестве, напоминает сюжетом роман Стивена Кинга и его экранизации и в какой-то…
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Дмитрий Одинцов 15 июля 2021, 15:46
Эх, как же скатилась уже эта серия, думал норм ужастик, а оказался проходной фильм
Полина Руднева 20 июля 2021, 23:00
ужасный фильм, не интересно, не понятный сюжет, 1из 10 не советую
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27 голосов
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саундтрек фильма Бугимен
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