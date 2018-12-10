Бугимен, 2018

Прошло 20 лет с момента исчезновения маленького мальчика Самира. Все началось на детском фестивале, ежегодно проходящем на территории больших городов Марокко. Когда повсеместные пропажи детей возобновляются, четверка друзей начинает расследование. Им предстоит столкнуться с призраками далекого прошлого.

«Бугимен» — мистический хоррор, основанный на местном фольклоре. Оригинальное название отсылает к религиозному празднику, на котором марокканские дети собираются вокруг костра и проводят невинные обряды. Именно с этим мероприятием связаны темные воспоминания героев повествования. Поиск улик сталкивает их с чудищем, способным воплощать в жизнь самые жуткие кошмары.

Полицейский Али (Юн Буаб) переживает не лучшие времена. Детектив одержим расследованием загадочного исчезновения нескольких детей, но его собственный брак с учительницей Надей (София Мануша) трещит по швам. Общий друг супругов Стефан (Иван Гонсалес), зарабатывающий живописью, пробуждает в сознании Нади события из детства, когда им троим довелось стать свидетелями чего-то зловещего.

Жизнь Али, Нади и Стефана переворачивается с ног на голову, когда их приятель Самир (Омар Лотфи), бесследно пропавший ровно 20 лет назад, появляется на том же самом месте. Неоспоримые факты убеждают компанию в том, что в городе орудует древнее зло, обладающее сверхъестественной силой. Собрав волю в кулак, друзья детства вступают в схватку с монстром, в существование которого они отказывались верить все эти годы. Только так можно обезопасить местных детей от нечистой силы.