В стране фей, 2020

Девочка по имени Эмили и ее мать живут одни после потери отца. Мама, все еще оплакивая супруга, отдаляется от своей дочери. Девочка не знает, как вернуть былую радость в глазах своей матери, но желает помочь ей обрести настоящее счастье. К тому же героиня, возвращаясь в одиночестве после баскетбольного матча, все еще скучает по своему отцу и хочет узнать о нем как можно больше.

Однажды вечером перед сном Эмили игнорирует железное правило никогда не заходить в кабинет и библиотеку отца. Из любопытства она начинает исследовать запретное место и находит там таинственный сундук и старые рисунки необыкновенной страны, волшебного фантастического мира фей и загадочных существ. С помощью своей фантазии и силы любви девочка переносится в воображаемый мир отца. В лесу она встречает фею, которая очень похожа на мать девочки, только более причудливая и жизнерадостная. Новая знакомая сообщает Эмили, что, поскольку она ребенок и все еще может мечтать, у нее есть сила победить страх и спасти этот мир.

С тех пор, как кристалл, необходимый для обеспечения жизни страны, был потерян, злая ведьма держала землю в темноте и мраке. Она превратила некогда детей этих краев в блуждающих и бесцельных взрослых, одетых в деловую одежду. Только в определенном источнике Эмили может найти кристалл, чтобы остановить ведьму, восстановить былой порядок в стране фей и вернуть ее жителей. Для того чтобы спасти своих новых друзей и завершить путешествие, героине придется столкнуться со своим худшим страхом.