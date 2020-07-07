В стране фей, 2020

Девочка по имени Эмили и ее мать живут одни после потери отца. Мама, все еще оплакивая супруга, отдаляется от своей дочери. Девочка не знает, как вернуть былую радость в глазах своей матери, но желает помочь ей обрести настоящее счастье. К тому же героиня, возвращаясь в одиночестве после баскетбольного матча, все еще скучает по своему отцу и хочет узнать о нем как можно больше.
Однажды вечером перед сном Эмили игнорирует железное правило никогда не заходить в кабинет и библиотеку отца. Из любопытства она начинает исследовать запретное место и находит там таинственный сундук и старые рисунки необыкновенной страны, волшебного фантастического мира фей и загадочных существ. С помощью своей фантазии и силы любви девочка переносится в воображаемый мир отца. В лесу она встречает фею, которая очень похожа на мать девочки, только более причудливая и жизнерадостная. Новая знакомая сообщает Эмили, что, поскольку она ребенок и все еще может мечтать, у нее есть сила победить страх и спасти этот мир.
С тех пор, как кристалл, необходимый для обеспечения жизни страны, был потерян, злая ведьма держала землю в темноте и мраке. Она превратила некогда детей этих краев в блуждающих и бесцельных взрослых, одетых в деловую одежду. Только в определенном источнике Эмили может найти кристалл, чтобы остановить ведьму, восстановить былой порядок в стране фей и вернуть ее жителей. Для того чтобы спасти своих новых друзей и завершить путешествие, героине придется столкнуться со своим худшим страхом.
Режиссером картины «В стране фей» выступил Маркус Овнелль. Он начал свою карьеру в театре, занимаясь постановкой и продюсированием, а также играя в многочисленных пьесах. Овнелль изучал кинопроизводство в Лос-Анджелесе.
Картина «В стране фей» была показана на многих фестивалях в 2020 году: на фестивале детских фильмов в городе Синьчжу, на кинофестивале в хорватском Мотовуне, на международном фестивале детских и молодежных фильмов в Пусане.
Историю Эмили и ее волшебного путешествия в страну фей сравнивают с такими популярными магическими вселенными, как «Хроники Нарнии», «Гарри Поттер» и «Алиса в стране чудес».
Этот проект является совместным производством трех стран – Швеции, Великобритании и США.
Главную роль девочки Эмили сыграла Типпер Сайферт-Кливлэнд. Актриса снималась в сериалах «Игра престолов», «Вызовите акушерку», «Криптон», а также в фильмах «Маленький незнакомец» и «Круэлла».
Роль феи сыграла актриса Дженни Лампа. Ее можно увидеть в детективном сериале «Мост». Актриса не в первый раз сотрудничает с режиссером Маркусом Овнеллем. Ранее она снялась в его дебютном фильме «Inbrottet», а также они вместе играли в шведских триллерах «Вампиры» и «Re:». Ко всему прочему, Дженни Лампа выступила продюсером и сосценаристом картины «В стране фей».
Оригинальное название ленты «Faunutland and the Lost Magic», что переводится как «Фаунутландия и потерянная магия».
Музыку к фильму написал композитор Джо Крэймер, известный своими работами над фильмами «Миссия невыполнима: Племя изгоев» и «Джек Ричер».
Эмили не верит в чудеса, но однажды она находит в домашней библиотеке сундук с таинственной книгой про страну Фей и внезапно оказывается в волшебном мире. Здесь девочка встречает множество невероятных существ: фею Найтинглар, огромного, мохнатого Белорака и злобную королеву. Но над страной Фей нависла угроза, и Эмили решает во что бы то ни стало помочь своим новым друзьям, отыскав сияющий кристалл, который, согласно легенде, вернет мир в чудесное королевство.