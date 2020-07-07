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В стране фей В стране фей
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Faunutland and the Lost Magic

В стране фей, 2020

2020 / Швеция / Великобритания / США
4.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Фэнтези о волшебном мире, куда сбегает девочка, потерявшая отца
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Девочка по имени Эмили и ее мать живут одни после потери отца. Мама, все еще оплакивая супруга, отдаляется от своей дочери. Девочка не знает, как вернуть былую радость в глазах своей матери, но желает помочь ей обрести настоящее счастье. К тому же героиня, возвращаясь в одиночестве после баскетбольного матча, все еще скучает по своему отцу и хочет узнать о нем как можно больше.

Однажды вечером перед сном Эмили игнорирует железное правило никогда не заходить в кабинет и библиотеку отца. Из любопытства она начинает исследовать запретное место и находит там таинственный сундук и старые рисунки необыкновенной страны, волшебного фантастического мира фей и загадочных существ. С помощью своей фантазии и силы любви девочка переносится в воображаемый мир отца. В лесу она встречает фею, которая очень похожа на мать девочки, только более причудливая и жизнерадостная. Новая знакомая сообщает Эмили, что, поскольку она ребенок и все еще может мечтать, у нее есть сила победить страх и спасти этот мир.

С тех пор, как кристалл, необходимый для обеспечения жизни страны, был потерян, злая ведьма держала землю в темноте и мраке. Она превратила некогда детей этих краев в блуждающих и бесцельных взрослых, одетых в деловую одежду. Только в определенном источнике Эмили может найти кристалл, чтобы остановить ведьму, восстановить былой порядок в стране фей и вернуть ее жителей. Для того чтобы спасти своих новых друзей и завершить путешествие, героине придется столкнуться со своим худшим страхом.

Режиссером картины «В стране фей» выступил Маркус Овнелль. Он начал свою карьеру в театре, занимаясь постановкой и продюсированием, а также играя в многочисленных пьесах. Овнелль изучал кинопроизводство в Лос-Анджелесе.

Картина «В стране фей» была показана на многих фестивалях в 2020 году: на фестивале детских фильмов в городе Синьчжу, на кинофестивале в хорватском Мотовуне, на международном фестивале детских и молодежных фильмов в Пусане.

Историю Эмили и ее волшебного путешествия в страну фей сравнивают с такими популярными магическими вселенными, как «Хроники Нарнии», «Гарри Поттер» и «Алиса в стране чудес».

Этот проект является совместным производством трех стран – Швеции, Великобритании и США.

Главную роль девочки Эмили сыграла Типпер Сайферт-Кливлэнд. Актриса снималась в сериалах «Игра престолов», «Вызовите акушерку», «Криптон», а также в фильмах «Маленький незнакомец» и «Круэлла».

Роль феи сыграла актриса Дженни Лампа. Ее можно увидеть в детективном сериале «Мост». Актриса не в первый раз сотрудничает с режиссером Маркусом Овнеллем. Ранее она снялась в его дебютном фильме «Inbrottet», а также они вместе играли в шведских триллерах «Вампиры» и «Re:». Ко всему прочему, Дженни Лампа выступила продюсером и сосценаристом картины «В стране фей».

Оригинальное название ленты «Faunutland and the Lost Magic», что переводится как «Фаунутландия и потерянная магия».

Музыку к фильму написал композитор Джо Крэймер, известный своими работами над фильмами «Миссия невыполнима: Племя изгоев» и «Джек Ричер».

Эмили не верит в чудеса, но однажды она находит в домашней библиотеке сундук с таинственной книгой про страну Фей и внезапно оказывается в волшебном мире. Здесь девочка встречает множество невероятных существ: фею Найтинглар, огромного, мохнатого Белорака и злобную королеву. Но над страной Фей нависла угроза, и Эмили решает во что бы то ни стало помочь своим новым друзьям, отыскав сияющий кристалл, который, согласно легенде, вернет мир в чудесное королевство.

4.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 15 апреля 2021
Премьера онлайн 3 ноября 2020
Премьера в мире 7 июля 2020
Возраст 6+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Маркус Овнелль
Маркус Овнелль
В ролях
Харриет Слэйтер
Харриет Слэйтер
Типпер Сайферт-Кливлэнд
Типпер Сайферт-Кливлэнд
Дженни Лампа
Дженни Лампа
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В стране фей
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После смерти отца мама Эмили отдалилась от дочки и полностью погрузилась в работу. Постоянные попытки девочки привлечь к себе внимание оканчиваются только новыми разочарованиями и обидами. Всё меняется, когда Эмили случайно заходит в запрещенную комнату, находит там красивый сундук с прекрасными рисунками и книжку с рассказами о волшебной стране. В процессе чтения она сама попадает в этот сказочный мир. Здесь ей предстоит познакомиться с новыми друзьями: феей Найтинглар и большим мохнатым…
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1 июня 2022 11:55
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