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Мятежная Луна
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Rebel Moon

Мятежная Луна,

США
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Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Зак Снайдер
Зак Снайдер
В ролях
София Бутелла
София Бутелла
Чарли Ханнэм
Чарли Ханнэм
Джимон Хонсу
Джимон Хонсу
Рэй Фишер
Рэй Фишер
Джена Мэлоун
Джена Мэлоун
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мятежная Луна 1 постер
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Энтони Хопкинс пополнил актерский состав фантастического фильма Зака Снайдера «Мятежная Луна» 84-летний валлийский актер озвучит боевого робота, который похож на древнего колдуна.
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9 июня 2022 10:09
М Найт Шьямалан и Зак Снайдер приступили к съемкам своих новых фильмов Режиссеры лично сообщили об этом в соцсетях.
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20 апреля 2022 16:52
Руперт Френд сыграет злодея в фантастическом фильме Зака Снайдера «Мятежная Луна» Также к команде присоединился звезда «Армии воров».
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1 марта 2022 12:24
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