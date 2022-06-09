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Мятежная Луна
Rebel Moon
Мятежная Луна,
США
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Жанр:
приключения
драма
фэнтези
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о выходе в прокат
Стрим-сервис
Netflix
Режиссер
Зак Снайдер
В ролях
София Бутелла
Чарли Ханнэм
Джимон Хонсу
Рэй Фишер
Джена Мэлоун
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Энтони Хопкинс пополнил актерский состав фантастического фильма Зака Снайдера «Мятежная Луна»
84-летний валлийский актер озвучит боевого робота, который похож на древнего колдуна.
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9 июня 2022 10:09
М Найт Шьямалан и Зак Снайдер приступили к съемкам своих новых фильмов
Режиссеры лично сообщили об этом в соцсетях.
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20 апреля 2022 16:52
Руперт Френд сыграет злодея в фантастическом фильме Зака Снайдера «Мятежная Луна»
Также к команде присоединился звезда «Армии воров».
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1 марта 2022 12:24
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