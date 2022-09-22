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Постер фильма Красная Шапочка
4.8
Красная Шапочка - Трейлер
Киноафиша Фильмы Красная Шапочка
4.8

Красная Шапочка

, 2022
Krasnaya Shapochka
Россия / фэнтези, приключения, семейный / 18+
Новая интерпретация классической сказки Шарля Перро
Трейлеры
Постер фильма Красная Шапочка
4.8
Красная Шапочка - Трейлер
Красная Шапочка  Трейлер

Факты

О фильме

Автором идеи и генеральным продюсером картины стала Лина Арифулина, известная как директор популярного в нулевые музыкального проекта «Фабрика звезд».

Основной музыкальной темой фильма стала песня рок-коллектива «Би-2» «Волки» (артисты тоже появятся в кадре). Также в рамках фильма зрители услышат композицию Анет Сай «Не отпусти».

Для фильма были созданы масштабные декорации, а над компьютерной графикой специалисты работали около двух лет. Тщательное внимание уделялось проработке персонажей Волков, которые получились весьма натуралистичными.

Сказка о девочке, бабушку которой съел волк, появилась в 14-м столетии в европейском фольклоре. Шарль Перро заимствовал идею – именно с его подачи героиня обзавелась характерным головным убором. А классический вариант истории, дошедший до современников, придумали братья Гримм.

Доходы от проката авторы проекта передадут в благотворительный фонд «Новый Дом», который оказывает помощь детям, оставшимся без родителей.

Спасая свой город от волков, Красная Шапочка должна будет раскрыть тайну исчезновения своего отца Волкобоя, взглянуть своим страхам в глаза и найти своё предназначение.

В ролях

Таисья Калинина
Таисья Калинина
Данила Якушев
Данила Якушев
Volkoboy
Екатерина Климова
Екатерина Климова
Marie
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Grandmother
Алексей Барабаш
Алексей Барабаш
Alex
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Vestar
Юрий Чурсин
Юрий Чурсин
Hardy
Нино Нинидзе
Нино Нинидзе
Bertha
Павел Кузьмин
Павел Кузьмин
Rogan
Иван Кокорин
Иван Кокорин
Borges
Павел Кузьмин
Rogan
Олег Чугунов
Олег Чугунов
Maurice, grandson of Westar
Режиссер Лина Арифулина, Александр Баршак, Артем Аксененко
Сценарист Даниил Воробьев, Артем Аксененко, Viktor Zaytsev
Композитор Alexander Parkhomenko, Alim Zairov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 22 сентября 2022
Дата выхода
22 сентября 2022 Россия Централ Партнершип
5 декабря 2024 Бразилия 12
10 ноября 2022 Казахстан 6+
22 сентября 2022 Кыргызстан
Бюджет 322 436 802 RUR
Сборы в мире $2 268 527
Производство Three A
Другие названия
Krasnaya Shapochka, Красная Шапочка, Chapeuzinho Vermelho - Herança de Família, La caperucita roja, Little Red Riding Hood, Punamütsike, Red Riding Hood, Красная шапочка. Тайна последнего Волкобоя, La Caperucita roja: La historia jamás contada

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 44 голоса
2.9 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3852 В жанре «фэнтези»  269 В жанре «приключения»  715 В жанре «семейный»  384 В фильмах России  719 В фильмах 2022 года  206
Обновлено 23 сентября 2025

Трейлеры фильма

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Красная Шапочка - Трейлер
Красная Шапочка Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Красная Шапочка

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Мнения зрителей разделились. Сильные стороны: напряжённая атмосфера, увлекательные повороты, работа актёров, запоминающиеся спецэффекты и музыка. Слабые стороны: слабая проработка сюжета, местами непонятные ходы, финал остаётся неясным, графика порой не на уровне. Обобщённая оценка неоднозначна: часть довольна просмотром, другие считают фильм слабым. Подойдёт любителям фантастики и сказок, взрослым, готовым к открытой концовке; не всем зрителям.
Саммари составлено ИИ на основе 18 отзывов.

Отзывы о фильме

Вита Залога 22 сентября 2022, 22:16
Сегодня была на показе этого фильма. Впечатление странное. Такое ощущение, как будто из книги вырвали по ходу страницы. Фильм обещал быть! А в итоге… Читать дальше…
Парасковья Запорожченко 22 сентября 2022, 17:16
Фильм стремный, сюжет не очень, графика просто ужасна, даже в сумерках 2008 года волки реалистичнее, а тут 2022 год и нормально нарисовать не могу, а… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Лидером российского проката стал фэнтезийный фильм «Красная Шапочка»
26 сентября 2022 15:37 Лидером российского проката стал фэнтезийный фильм «Красная Шапочка» За выходные в России картина смогла собрать больше, чем новый проект автора «Безумного Макса».
Юрий Чурсин: лучшие роли в карьере актера
21 сентября 2022 15:28 Юрий Чурсин: лучшие роли в карьере актера С завтрашнего дня исполнителя можно будет увидеть в переосмыслении «Красной Шапочки».
К выходу в прокат готовится российский фэнтезийный фильм «Красная Шапочка»
20 сентября 2022 12:43 К выходу в прокат готовится российский фэнтезийный фильм «Красная Шапочка» Отечественное переосмысление классической сказки с уклоном в приключения.

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