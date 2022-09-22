Автором идеи и генеральным продюсером картины стала Лина Арифулина, известная как директор популярного в нулевые музыкального проекта «Фабрика звезд».
Основной музыкальной темой фильма стала песня рок-коллектива «Би-2» «Волки» (артисты тоже появятся в кадре). Также в рамках фильма зрители услышат композицию Анет Сай «Не отпусти».
Для фильма были созданы масштабные декорации, а над компьютерной графикой специалисты работали около двух лет. Тщательное внимание уделялось проработке персонажей Волков, которые получились весьма натуралистичными.
Сказка о девочке, бабушку которой съел волк, появилась в 14-м столетии в европейском фольклоре. Шарль Перро заимствовал идею – именно с его подачи героиня обзавелась характерным головным убором. А классический вариант истории, дошедший до современников, придумали братья Гримм.
Доходы от проката авторы проекта передадут в благотворительный фонд «Новый Дом», который оказывает помощь детям, оставшимся без родителей.
Спасая свой город от волков, Красная Шапочка должна будет раскрыть тайну исчезновения своего отца Волкобоя, взглянуть своим страхам в глаза и найти своё предназначение.
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