Автором идеи и генеральным продюсером картины стала Лина Арифулина, известная как директор популярного в нулевые музыкального проекта «Фабрика звезд».

Основной музыкальной темой фильма стала песня рок-коллектива «Би-2» «Волки» (артисты тоже появятся в кадре). Также в рамках фильма зрители услышат композицию Анет Сай «Не отпусти».

Для фильма были созданы масштабные декорации, а над компьютерной графикой специалисты работали около двух лет. Тщательное внимание уделялось проработке персонажей Волков, которые получились весьма натуралистичными.

Сказка о девочке, бабушку которой съел волк, появилась в 14-м столетии в европейском фольклоре. Шарль Перро заимствовал идею – именно с его подачи героиня обзавелась характерным головным убором. А классический вариант истории, дошедший до современников, придумали братья Гримм.

Доходы от проката авторы проекта передадут в благотворительный фонд «Новый Дом», который оказывает помощь детям, оставшимся без родителей.