Масштабное драматическое полотно на библейский сюжет о Всемирном потопе от режиссера “Реквиема по мечте” и “Черного лебедя” Даррена Аронофски. В центре картины – прямой потомок Адама и единственный праведный человек в своем поколении по имени Ной, на плечи которого ложится суровое испытание.
Эпическая и пронзающая душу история отца, воина и спасителя Человечества и всего живого на Земле.
Безграничный полет фантазии, призванный показать: порой то, что представляется концом, оказывается лишь началом.
В конце XIX века христианская общественность была шокирована, узнав, что библейский рассказ о Всемирном потопе, которым Бог погубил все… Читать дальше…