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Ной Ной
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Noah

Ной, 2014

2014 / США
6.9 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Масштабное драматическое полотно на библейский сюжет о Всемирном потопе от режиссера “Реквиема по мечте” и “Черного лебедя” Даррена Аронофски. В центре картины – прямой потомок Адама и единственный праведный человек в своем поколении по имени Ной, на плечи которого ложится суровое испытание.

  • По словам Даррена Аронофски, животные, показанные в фильме, представляют собой слегка измененные версии реально существующих животных. В производстве не были задействованы настоящие животные.
  • На роль Тубал-Каина претендовали Лиам Нисон, Лив Шрайбер и Вэл Килмер.
  • До того как этот фильм был выпущен в какой бы то ни было стране, он был запрещен к показу в Бахрейне, Катаре, Египте и Объединенных Арабских Эмиратах, поскольку местные власти заявили, что картина противоречит учению ислама. Чуть позже к списку этих стран присоединился Китай: фильм Аронофски не попал в квоту на разрешенные зарубежные картины (34 в год), так как цензоры не рекомендовали его к просмотру по религиозным соображениям.
  • Роль Ноя предлагали Кристиану Бэйлу и Майклу Фассбендеру, но оба актера отказались из-за конфликтов в расписании своих съемок.
  • “Ной” стал третьей совместной картиной для Рассела Кроу и Дженнифер Коннелли после “Игр разума (2001) и “Любви сквозь время” (2014).

Эпическая и пронзающая душу история отца, воина и спасителя Человечества и всего живого на Земле.

Безграничный полет фантазии, призванный показать: порой то, что представляется концом, оказывается лишь началом. 

6.9 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 27 марта 2014
Премьера онлайн 1 января 2021
Премьера в мире 7 марта 2014
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Даррен Аронофски
Даррен Аронофски
В ролях
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Эмма Уотсон
Эмма Уотсон
Дженнифер Коннелли
Дженнифер Коннелли
Дуглас Бут
Дуглас Бут
Логан Лерман
Логан Лерман
Все актеры и съемочная группа
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Знакомство с прародителями Если уж «Источник» Даррена Аронофски отечественные прокатчики перевели как «Фонтан» (хорошо еще, что не «Праздник Нептуна» и не «Окно в Париж»), то название Noah могли бы передать по той же схеме – как «Не фонтан», или даже вообще калькой с древнееврейского: «Но ах!». И были бы правы. Ибо слишком бурное воображение не всегда хороший советчик по ходу творческого процесса; и хотя мы, конечно,…
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Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 10/04/2014 - 15:16:30):1) мы не знаем когда был Ной и был ли вообще. То есть не стыковок полно. Может и Каспийского моря еще не… Читать дальше…
Toporock 18 февраля 2016, 09:40
Потопы
В конце XIX века христианская общественность была шокирована, узнав, что библейский рассказ о Всемирном потопе, которым Бог погубил все… Читать дальше…
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