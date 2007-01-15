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Призрачный гонщик Призрачный гонщик
Киноафиша Фильмы Призрачный гонщик
The Ghost Rider

Призрачный гонщик, 2007

2007 / США
7.6 Оцените
62 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда мотоциклист Джонни Блейз обнаруживает, что его отец болен неизлечимой болезнью, он продает душу Люциферу в обмен на его здоровье. Но Люцифер обманывает его, и отец погибает в аварии во время выставки. Много лет спустя Блейз становится известным мотоциклистом. Теперь Люцифер предлагает ему разорвать контракт, если он станет Призрачным гонщиком и победит его злого сына Блэкхарта, который хочет завладеть тысячей злых душ и создать свой собственный ад на Земле. Для этого он дает герою сверхъестественную силу, способную уничтожать грешные души. Но чтобы добраться до внешних, герой должен победить внутренних демонов…

  • Николас Кейдж является большим фанатом комиксов про Призрачного гонщика: у него даже есть татуировка с изображением персонажа. Естественно, перед съемками фильма гримерам приходилось каждый раз ее закрашивать. 
  • Это один из немногих фильмов по мотивам комиксов Marvel, в которых Стэн Ли не появляется в камео, так как он не участвовал в создании оригинального комикса. 
  • Кадр, на котором Джонни Блейз разбивает свой мотоцикл при приземлении после прыжка через длинную очередь грузовиков, идентичен знаменитому снимку крушения Эвела Книвела после впечатляющего прыжка в Caesar's Palace 31 декабря 1967 года.

Чтобы спасти умирающего отца, молодой гонщик Джонни Блэйз продает Мефистофелю свою душу и часть души своей жены Роксанны. Год спустя Мефистофель предлагает скитающемуся по дорогам Джонни новую сделку. Джоони должен стать неким подобием Ангела Мести и справедливости. Отказаться от предложения нельзя иначе поданные им души никогда не найдут покоя...

7.6 Оцените
62 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 15 февраля 2007
Премьера в мире 15 января 2007
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Марк Стивен Джонсон
В ролях
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Ева Мендес
Ева Мендес
Уэс Бентли
Уэс Бентли
Питер Фонда
Питер Фонда
Донал Лог
Донал Лог
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Призрачный гонщик 2 постера
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Наша рецензия
Иконография дьявола в кинематографе обширна и многообразна. У Алана Паркера («Сердце Ангела») повелитель тьмы импозантен и всемогущ, у Мориса Пиала («Под солнцем Сатаны»), наоборот, являет верх плебейского подхалимажа. У Фрэнсиса Лоуренса («Константин») князь мира сего также балаганно-суетлив, хотя и не столь жалок, как в картине Пиала. У Нила Джордана («В компании волков») он театрально-саркастичен, у Мела Гибсона («Страсти Христовы») змееподобен, андрогинен и абсолютно неотмирен, у Фрейзера…
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Frosya 2 апреля 2015, 12:51
Я сегодня тоже трейлер увидела. Шикарный Видимо новый. Цитата (Badgio, 02/02/2007 - 00:01:20):Николас Кейдж - известный знаток комиксов, буквально… Читать дальше…
Olja 2 апреля 2015, 12:51
Блин, кто бы что бы ни говорил - клевый фильм!!! Такие классные спецеффекты. Сюжет фиг с ним, главное - этот фильм ОЧЕНЬ зрелищный, и на него я… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Пока кино на карантине: Киану Ривз стал Призрачным гонщиком в фанатском трейлере В смонтированном ролике актер гоняет на мотоцикле и борется с противниками с помощью пламени.
Написать
8 апреля 2020 13:50
Ждем Призрачного Гонщика в киновселенной Marvel? Сериал про супергероя отменен Теперь фанаты объятого адским пламенем мотоциклиста могут надеяться только на Кевина Файги.
Написать
26 сентября 2019 10:09
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