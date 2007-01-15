Призрачный гонщик, 2007

Когда мотоциклист Джонни Блейз обнаруживает, что его отец болен неизлечимой болезнью, он продает душу Люциферу в обмен на его здоровье. Но Люцифер обманывает его, и отец погибает в аварии во время выставки. Много лет спустя Блейз становится известным мотоциклистом. Теперь Люцифер предлагает ему разорвать контракт, если он станет Призрачным гонщиком и победит его злого сына Блэкхарта, который хочет завладеть тысячей злых душ и создать свой собственный ад на Земле. Для этого он дает герою сверхъестественную силу, способную уничтожать грешные души. Но чтобы добраться до внешних, герой должен победить внутренних демонов…
Чтобы спасти умирающего отца, молодой гонщик Джонни Блэйз продает Мефистофелю свою душу и часть души своей жены Роксанны. Год спустя Мефистофель предлагает скитающемуся по дорогам Джонни новую сделку. Джоони должен стать неким подобием Ангела Мести и справедливости. Отказаться от предложения нельзя иначе поданные им души никогда не найдут покоя...