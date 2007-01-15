Призрачный гонщик, 2007

Когда мотоциклист Джонни Блейз обнаруживает, что его отец болен неизлечимой болезнью, он продает душу Люциферу в обмен на его здоровье. Но Люцифер обманывает его, и отец погибает в аварии во время выставки. Много лет спустя Блейз становится известным мотоциклистом. Теперь Люцифер предлагает ему разорвать контракт, если он станет Призрачным гонщиком и победит его злого сына Блэкхарта, который хочет завладеть тысячей злых душ и создать свой собственный ад на Земле. Для этого он дает герою сверхъестественную силу, способную уничтожать грешные души. Но чтобы добраться до внешних, герой должен победить внутренних демонов…